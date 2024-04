Sussuarana recebe novo condomínio | A TARDE

Realizar o sonho de ter a casa própria é um desejo muito comum entre os brasileiros. Para muitas pessoas, esse desejo passou a ser sinônimo de liberdade, segurança, conforto e independência financeira. Com o intuito de concretizar esse sonho para alguns baianos, a Pejota Empreendimentos realizou a entrega do residencial Vivver Ulysses, localizado na Avenida Ulysses Guimarães no bairro de Sussuarana. O condomínio é o novo sucesso de vendas da construtora, com 100% das unidades vendidas.

O empreendimento conta com Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de R$100 milhões e mais de 27 mil metros quadrados de área construída, composta por 472 unidades divididas em cinco torres, sendo quatro delas com 12 pavimentos e uma com 11 pavimentos. Os clientes que adquiriam um imóvel no Vivver Ulysses irão residir em apartamentos com dois quartos, com opção de suíte, e varanda; além do benefício de uma moradia entregue com piso em todos os cômodos, sem nenhum custo adicional.

Pensando também em agradar aqueles que procuram por conforto e espaço, a área privativa dos imóveis possui uma metragem que vai de 45,83m² a 50,17m², sendo um diferencial que tem conquistado os compradores na Pejota.

A advogada Larissa Leite, futura moradora do residencial e integrante da comissão do patrimônio de afetação do Vivver Ulysses, reforça as vantagens de ter escolhido o empreendimento da Pejota. “Minha decisão de compra aconteceu depois de muitas pesquisas e o que me fez optar por esse apartamento como a minha futura moradia foram os diferenciais oferecidos, a exemplo da planta base que já inicia com 45,83m, os elevadores nas torres, lazer completo e áreas já equipadas. Os acabamentos do imóvel também fortaleceram a minha escolha por esse empreendimento”, afirma.

Segurança patrimonial

Outro diferencial que chama a atenção dos futuros moradores do Vivver Ulysses é a segurança financeira oferecida pela construtora através da formação da comissão de patrimônio de afetação já na fase de lançamento do empreendimento. Prevista na lei de incorporação (Lei 10.931), a formação dessa comissão tem o objetivo de oferecer maior segurança aos compradores de imóveis na planta e em construção, ao separar os insumos financeiros da obra do caixa da construtora, deixando o montante sob a administração dos compradores. Assim, em caso de falência da construtora, o dinheiro pago não é perdido, pois está sob o regime de afetação, separado dos bens da construtora e em posse da comissão.

A fiscalização de cada etapa do andamento da obra também faz parte da missão da comissão de afetação. Durante a construção do Vivver Ulysses, os representantes receberam demonstrativos periódicos sobre o cronograma da construção e sua situação fiscal e fizeram visitas à obra, o que trouxe mais transparência entre a empresa e os clientes.

“A comissão do Ulysses foi muito bem formada, sendo um grande diferencial; tínhamos advogados, engenheiros, contador... As candidaturas foram voluntárias, mesmo assim todos estiveram muito engajados na fiscalização de cada etapa.”, relembra a advogada.

Qualidade de vida

Os moradores do Vivver Ulysses contam com uma estrutura pensada para trazer praticidade e comodidade nas áreas comuns do condomínio, dentre os serviços que podem ser encontrados no local, estão: guarita com segurança 24h, casa de lixo com coleta seletiva, piscina com deck para adultos e crianças, churrasqueira, salão de festas, academia, quadra coberta, parque infantil, pet place e vagas para bicicletas.

A Pejota Empreendimentos também buscou trazer algumas novidades para o projeto, a exemplo da praça para moradores e visitantes, horta e pomar, energia solar nas áreas comuns e gás encanado.

Além de todas as facilidades oferecidas pela construtora, a localização do residencial chama a atenção. Sussuarana é um bairro com intenso processo de urbanização e melhorias na infraestrutura, e o empreendimento está próximo a diversos serviços, a exemplo de lotéricas, agências bancárias, atendimento odontológico, autoescola, postos de combustíveis, mercados e farmácias. E mais: os moradores do Vivver Ulysses terão acesso rápido à Avenida Paralela, de modo a facilitar a ida a diversos bairros da capital.

Para conhecer outros projetos da Pejota Empreendimentos acesse www.pejotaempreendimentos.com.br.



Confira as imagens do residencial Vivver Ulysses:

| Foto: Divulgação / Jossei Okazawa

