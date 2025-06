UNIFACS inova na Pós-Graduação com modelo flexível, digital e conectado ao mercado

UNIFACS tem mais de 150 pós com formatos flexíveis e inovadores - Foto: Divulgação

A Universidade Salvador (UNIFACS) amplia as possibilidades de especialização para quem busca impulsionar a carreira e se destacar no mercado de trabalho. Referência no ensino superior da Bahia, a instituição oferece mais de 150 opções de cursos de Pós-Graduação, em diversas áreas do conhecimento, com três formatos inovadores: presencial, EAD (Ensino a Distância) e EAD com experiências. [DO1] Todos voltados para a formação de profissionais altamente preparados, conectados às novas demandas da sociedade e das empresas.

“O que oferecemos é muito mais do que uma pós tradicional. É uma jornada personalizada e conectada com as exigências do mercado. Nosso aluno pode montar seu percurso de aprendizado de forma flexível, com certificações intermediárias e acesso a professores renomados”, destaca Bruno Antunes Soares, diretor da marca UNIFACS.

Entre os diferenciais da Pós-Graduação UNIFACS está a adoção dos Nanodegrees Digitais, que permitem ao estudante conquistar até oito certificações profissionalizantes ao longo da formação, além do tradicional certificado de especialista. Essas certificações intermediárias agregam valor imediato ao currículo e oferecem vantagens competitivas no mercado de trabalho, à medida que reconhecem competências específicas e aplicáveis desde os primeiros módulos do curso.

Outro destaque é o modelo de EAD, que, além do que é assíncrono, apresenta a versão com experiências, que combina a flexibilidade do ensino a distância com atividades práticas e aulas síncronas. “Esse formato favorece a construção de uma rede de contatos nacional e possibilita ao estudante vivenciar momentos presenciais estratégicos, como workshops, encontros e experiências de campo”, explica Bruno Antunes. A proposta amplia a interação entre alunos e docentes, além de proporcionar oportunidades valiosas de networking.

Além da oferta diversificada de cursos e formatos, a UNIFACS investe em parcerias estratégicas com instituições de excelência, como a HSM University (HSMU) e a Escola Brasileira de Direito (EBRADI). Essa colaboração assegura que os programas de pós-graduação estejam sempre atualizados, incorporando conteúdos contemporâneos e metodologias inovadoras, alinhados às transformações do mercado.

“Aliamos metodologia inovadora, conteúdo atual e contato com grandes nomes do mercado. O estudante sai da UNIFACS com uma formação alinhada às demandas reais das empresas e preparado para liderar as transformações do seu setor”, reforça o diretor.

A proposta educacional da UNIFACS responde a um cenário em que a especialização se tornou indispensável para profissionais que desejam se manter competitivos e relevantes em um mercado em constante evolução. A instituição aposta em uma pós que une flexibilidade, propósito e excelência, preparando seus alunos para ocuparem posições de destaque em diferentes segmentos.

Para quem busca avançar na carreira com uma formação de qualidade, a UNIFACS é referência, proporcionando uma jornada que combina inovação, networking e desenvolvimento profissional.

