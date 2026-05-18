Ancelotti surpreende e aponta Brasil como favorito ao título da Copa

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | CBF

A Seleção Brasileira ainda não encaixou dentro de campo sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, e o atual momento é marcado por dúvidas em relação ao time que vai buscar o hexacampeonato nos Estados Unidos, México e Canadá. Para o próprio comandante italiano, por outro lado, o Brasil é um dos favoritos ao título da Copa do Mundo 2026.

O treinador também destacou o jogo de estreia da Amarelinha no Mundial, contra o Marrocos, como o mais importante da fase de grupos da competição, e mandou um recado aos torcedores brasileiros em meio ao momento de incertezas. Além disso, ele colocou a Seleção ao lado de França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal como as principais candidatas ao troféu.

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"Muito importante esse primeiro jogo (contra Marrocos), é o mais importante. O Marrocos é a equipe mais indicada como adversário, pode ser a partida decisiva para chegar em primeiro do grupo, o que vai permitir uma trajetória mais tranquila no Mundial, disse Ancelotti em entrevista ao Jornal Nacional, na Rede Globo.

Vamos competir seguramente, sem nenhuma dúvida Carlo Ancelotti

"[Pediria para a torcida] Confiar, porque temos todas as ferramentas para competir. O futebol é feito de pequenos detalhes, mas eu tenho muita confiança nessa equipe e nesse ambiente. Podem ajudar a ter a melhor versão nessa seleção", completou.

Neymar "não precisa ser testado"

Neymar em campo pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

a convocação anunciada nesta segunda-feira, 18, Neymar está de volta à Seleção Brasileira. Mesmo com o atacante fora da Amarelinha desde a chegada do italiano — após ter entrado em campo pela última vez em outubro de 2025 pelo Brasil — Ancelotti afirmou que o camisa 10 "não precisava ser testado".

"Quando eu cheguei aqui, o Neymar tinha problemas físicos e falamos sempre da sua condição física em todas as coletivas feitas. Nos últimos tempos, o Neymar começou a jogar com continuidade, mostrou uma boa condição física e, por isso, eu não precisava testá-lo, assim como aconteceu com o Weverton, goleiro do Grêmio. Pensamos que ele está bem fisicamente, e que por experiência, talento e qualidade pode adicionar algo bonito na equipe. Eu não estou focado no talento individual do jogador, estou focado no que o jogador tem a contribuir no coletivo", concluiu o treinador.

Antes do início da Copa do Mundo, o Brasil encara amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, um domingo, às 18h30, no Maracanã, e Egito, no dia 6 de junho, às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos EUA.