Convocação da Seleção Brasileira para a Copa 2026: lista completa

Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira - Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Chegou o momento mais comentado, sonhado e esperado pelos brasileiros nos últimos meses - a divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O italiano Carlo Ancelotti escolheu os 26 nomes que representarão o Brasil na busca pelo hexa, selecionados dentre 55 que apareceram na pré-lista.

Nesta segunda-feira, 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o Mister anunciou a lista que jogará o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, com a primeira chance de alguns craques da geração e o fim da linha para outros.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esse time será escalado pela primeira vez para o dia 13 de junho, sábado, às 19h, quando o Brasil encara o Marrocos pelo primeiro duelo no Grupo C, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Em seguida, os mesmos 26 jogam contra o Haiti, na Filadélfia, em 19 de junho, sexta-feira, às 21h30, e contra a Escócia, em 24 de junho, quarta-feira, às 19h, em Miami, lutando pela classificação para a fase dos 16-avos do mata-mata.

Quem são os convocados do Brasil para a Copa 2026?

Goleiros (3)

Alisson - Liverpool

Ederson - Fenerbahçe

Weverton - Grêmio

Laterais (4)

Wesley - Roma

Danilo - Flamengo

Alex Sandro - Flamengo

Douglas Santos - Zenit

Zagueiros (5)

Marquinhos - PSG

Gabriel Magalhães - Arsenal

Bremer - Juventus

Léo Pereira - Flamengo

Ibañez - Al Ahli

Meio-campistas (5)

Casemiro - Manchester United

Bruno Guimarães - Newcastle

Fabinho - Al Ittihad

Danilo Santos - Botafogo

Lucas Paquetá - Flamengo

Atacantes (9)

Luiz Henrique - Zenit

Endrick - Lyon

Raphinha - Barcelona

Matheus Cunha - Manchester United

Rayan - Bournemouth

Igor Thiago - Brentford

Vinicius Jr. - Real Madrid

Gabriel Martinelli - Arsenal

Neymar - Santos

Quem ficou de fora? Desfalques e surpresas da convocação

A lista de Carlo Ancelotti também ficou marcada, claro, por ausências. Os principais desfalques já eram esperados por questões físicas - Éder Militão, que vinha sendo tratado como possível titular na lateral direita, ficou fora após romper o tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda.



Já Rodrygo, em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, também não reuniu condições para disputar o Mundial.



Estêvão, uma das grandes apostas da nova geração e possível titular pelo lado direito do ataque, acabou não entrando na relação final depois de ser monitorado de perto pela comissão técnica por causa de uma lesão muscular.

Estêvão e Rodrygo pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

Neymar de volta

Entre as surpresas, a principal ficou por conta da presença de Neymar. Sem defender a Seleção desde outubro de 2023, o camisa 10 do Santos chegou à reta final como uma dúvida e, segundo as projeções, precisaria convencer Ancelotti nos últimos momentos para voltar a vestir a amarelinha.



Em meio a muitas dúvidas e opiniões diversas sobre a justiça ou não da convocação, a inclusão de Neymar na lista é uma aposta do treinador na experiência e no talento do atacante, mesmo em meio aos questionamentos sobre sua condição física e seu ritmo competitivo.

Neymar pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

De fora

A relação também deixou fora nomes que passaram pelo radar ou chegaram a ser convocados em amistosos e aparecer como alternativas em uma "lista de espera", incluindo um jogador do Bahia entre os que ficaram pelo caminho.

Hugo Souza, John, Vanderson, Kaiki Bruno, Caio Henrique, Carlos Augusto, Luciano Juba, Alexsandro Ribeiro, Fabricio Bruno, Vitor Reis, Beraldo, Gabriel Sara, Éderson, Richarlison, Pedro e Igor Jesus estavam entre os jogadores monitorados, mas não conseguiram espaço entre os 26.

Luciano Juba pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

Esses jogadores estão na pré-lista de com 55 nomes enviada pela CBF para a Fifa. Dessa lista o treinador poderá apontar possíveis substitutos em caso de cortes por lesão entre os 26 convocados.