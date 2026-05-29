Após susto, Messi é convocado pela Argentina para a Copa do Mundo

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Mesmo após preocupar a torcida argentina por conta de uma lesão sofrida no último fim de semana, Lionel Messi foi confirmado entre os 26 convocados da Argentina para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista oficial foi divulgada nesta quinta-feira, 28, pelo técnico Lionel Scaloni, que também incluiu o atacante Flaco López, do Palmeiras.

A presença do camisa 10 era tratada com cautela após o astro deixar o último compromisso do Inter Miami, pela Major League Soccer (MLS), com problemas físicos. Na ocasião, o clube norte-americano informou que Messi sofreu uma "fadiga muscular" na perna esquerda e que o retorno aos gramados dependeria de sua recuperação.

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A situação gerou apreensão entre os argentinos, mas Scaloni tratou de diminuir a preocupação em entrevista concedida à DSports na última terça-feira. Segundo o treinador, as notícias envolvendo a condição física do principal jogador da equipe não eram "tão ruins".

Caso entre em campo no torneio, Messi alcançará uma marca histórica ao disputar sua sexta edição de Copa do Mundo, podendo se tornar o atleta com mais participações em Mundiais. O argentino pode dividir o recorde com Cristiano Ronaldo, de Portugal, e com o goleiro mexicano Guillermo Ochoa. O craque completará 39 anos durante a competição.

Outra decisão que chamou atenção na convocação foi a ausência do jovem Franco Mastantuono, atacante de 18 anos do Real Madrid e considerado uma das principais promessas do futebol argentino na atualidade.

Atual campeã do mundo, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A estreia da equipe comandada por Scaloni será no dia 16 de junho, diante da Argélia, em Kansas City. Na sequência, os argentinos ainda terão pela frente Áustria e Jordânia na fase de grupos.

Confira os convocados da Argentina para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa/ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA) e Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate/ARG), Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Lisandro Martínez (Manchester United/ING), Nicolás Otamendi (Benfica/POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA), Cristian Romero (Tottenham/ING), Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA) e Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG), Rodrigo De Paul (Inter Miami/EUA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE), Enzo Fernández (Chelsea/ING), Alexis Mac Allister (Liverpool/ING), Giovani Lo Celso (Betis/ESP) e Valentín Barco (Strasbourg/FRA).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami/EUA), Nicolás Paz (Como/ITA), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA) e Flaco López (Palmeiras/BRA).