Lionel Messi deixa jogo lesionado às vésperas da Copa do Mundo

A menos de um mês da estreia da Argentina na Copa do Mundo, o craque Lionel Messi virou motivo de preocupação para os torcedores argentinos. Neste domingo, 24, durante a partida entre Inter Miami CF e Philadelphia Union, válida pela liga norte-americana, o camisa 10 sentiu um problema muscular na coxa esquerda e precisou ser substituído no segundo tempo.



O lance aconteceu após Messi cobrar uma falta. Logo depois da batida, o atacante demonstrou incômodo físico, permaneceu parado por alguns instantes e tentou continuar em campo. Apesar do desconforto, o argentino ainda seguiu atuando por cerca de quatro minutos, até pedir substituição ao técnico Guillermo Hoyos.





Antes mesmo de acusar as dores, Messi já havia preocupado os torcedores em outro momento da partida. Em uma jogada individual característica, o astro passou por marcadores adversários, mas optou por não concluir a finalização, deixando a bola para Luis Suárez. Ainda assim, permaneceu em campo por mais 19 minutos antes de deixar o gramado.



O Inter Miami deve divulgar nesta segunda-feira uma atualização oficial sobre a situação clínica do jogador, após a realização de exames médicos para avaliar a gravidade da lesão.



A seleção da Argentina estreia na Copa do Mundo no próximo dia 16 de junho, diante da Argélia, em Kansas, nos Estados Unidos. Na sequência da fase de grupos, os argentinos enfrentam a Áustria, no dia 22, e encerram a participação inicial contra a Jordânia, no dia 26.