BASTIDORES DA COPA
Rival do Brasil perde artilheiro que decidiu não ir à Copa do Mundo
Seleções vão se enfrentar pela primeira vez na história dos Mundiais
Depois de garantir vaga em uma Copa do Mundo pela primeira vez em mais de cinco décadas, o Haiti começou a avaliar a possibilidade de "incorporar" jogadores com ligação ao país para fortalecer o elenco. Entre os nomes observados pela federação estava o atacante Odsonne Édouard, destaque do Lens no Campeonato Francês.
Mesmo sendo elegível para defender a seleção haitiana por conta de sua ascendência familiar, o jogador optou por não disputar o torneio mundial. Segundo o atacante, a decisão foi motivada pelo respeito ao grupo responsável pela classificação histórica.
"Eu não senti que tinha o direito de jogar essa Copa do Mundo porque os jogadores lutaram muito para se classificar, e eu não ia aparecer na última hora só para aproveitar. Eu tenho que conquistar isso", afirmou Édouard.
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O jogador foi um dos principais destaque do Lens, que terminou o Campeonato Francês na vice-liderança após briga disputada com o PSG pelo título. O atacante de 28 anos marcou 14 gols em 34 jogos e seria o jogador do Haiti com mais tentos marcados na temporada se fosse convocado.
O centroavante acumula passagens por clubes importantes da Europa, como PSG, Toulouse, Celtic, Crystal Palace, Leicester e Lens. Nas categorias de base da França, ganhou destaque ao conquistar a Eurocopa Sub-17 de 2015, competição em que terminou como artilheiro e melhor jogador.