Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

BASTIDORES DA COPA

Rival do Brasil perde artilheiro que decidiu não ir à Copa do Mundo

Seleções vão se enfrentar pela primeira vez na história dos Mundiais

Lucas Vilas Boas
Por
Brasil e Haiti vão se enfrentar na Copa do Mundo 2026
Brasil e Haiti vão se enfrentar na Copa do Mundo 2026 - Foto: FIFA

Depois de garantir vaga em uma Copa do Mundo pela primeira vez em mais de cinco décadas, o Haiti começou a avaliar a possibilidade de "incorporar" jogadores com ligação ao país para fortalecer o elenco. Entre os nomes observados pela federação estava o atacante Odsonne Édouard, destaque do Lens no Campeonato Francês.

Mesmo sendo elegível para defender a seleção haitiana por conta de sua ascendência familiar, o jogador optou por não disputar o torneio mundial. Segundo o atacante, a decisão foi motivada pelo respeito ao grupo responsável pela classificação histórica.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Eu não senti que tinha o direito de jogar essa Copa do Mundo porque os jogadores lutaram muito para se classificar, e eu não ia aparecer na última hora só para aproveitar. Eu tenho que conquistar isso", afirmou Édouard.

Odsonne Édouard, atacante do Lens
Odsonne Édouard, atacante do Lens - Foto: LENS

Leia Também:

POLÍTICA

Craque do Brasil na Copa do Mundo anuncia candidatura a deputado
Craque do Brasil na Copa do Mundo anuncia candidatura a deputado imagem

COPA A TARDE

Onde será a Copa do Mundo 2026? Conheça os estádios e cidades-sede
Onde será a Copa do Mundo 2026? Conheça os estádios e cidades-sede imagem

COPA DO MUNDO

Inglaterra dispensa estrelas e divulga convocados para a Copa do Mundo; veja
Inglaterra dispensa estrelas e divulga convocados para a Copa do Mundo; veja imagem

O jogador foi um dos principais destaque do Lens, que terminou o Campeonato Francês na vice-liderança após briga disputada com o PSG pelo título. O atacante de 28 anos marcou 14 gols em 34 jogos e seria o jogador do Haiti com mais tentos marcados na temporada se fosse convocado.

O centroavante acumula passagens por clubes importantes da Europa, como PSG, Toulouse, Celtic, Crystal Palace, Leicester e Lens. Nas categorias de base da França, ganhou destaque ao conquistar a Eurocopa Sub-17 de 2015, competição em que terminou como artilheiro e melhor jogador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas