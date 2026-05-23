Rival do Brasil perde artilheiro que decidiu não ir à Copa do Mundo

Depois de garantir vaga em uma Copa do Mundo pela primeira vez em mais de cinco décadas, o Haiti começou a avaliar a possibilidade de "incorporar" jogadores com ligação ao país para fortalecer o elenco. Entre os nomes observados pela federação estava o atacante Odsonne Édouard, destaque do Lens no Campeonato Francês.

Mesmo sendo elegível para defender a seleção haitiana por conta de sua ascendência familiar, o jogador optou por não disputar o torneio mundial. Segundo o atacante, a decisão foi motivada pelo respeito ao grupo responsável pela classificação histórica.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu não senti que tinha o direito de jogar essa Copa do Mundo porque os jogadores lutaram muito para se classificar, e eu não ia aparecer na última hora só para aproveitar. Eu tenho que conquistar isso", afirmou Édouard.

Odsonne Édouard, atacante do Lens - Foto: LENS

O jogador foi um dos principais destaque do Lens, que terminou o Campeonato Francês na vice-liderança após briga disputada com o PSG pelo título. O atacante de 28 anos marcou 14 gols em 34 jogos e seria o jogador do Haiti com mais tentos marcados na temporada se fosse convocado.

O centroavante acumula passagens por clubes importantes da Europa, como PSG, Toulouse, Celtic, Crystal Palace, Leicester e Lens. Nas categorias de base da França, ganhou destaque ao conquistar a Eurocopa Sub-17 de 2015, competição em que terminou como artilheiro e melhor jogador.