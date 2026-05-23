POLÍTICA
Craque do Brasil na Copa do Mundo anuncia candidatura a deputado
Partido escolhido para o novo desafio é o MDB
Camisa nove (9) da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o ex-jogador Luís Fabiano, de 45 anos, anunciou sua pré-candidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo, nas eleições de outubro deste ano.
Em vídeo nas redes sociais, o ex-atleta confirmou o novo desafio. O partido escolhido por Luís Fabiano, que também atua como comentarista esportivo, é o MDB, sigla do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.
"A vida nos convoca para novos desafios, e hoje entro no campeonato mais importante da minha trajetória: aceitei o chamado para ser pré-candidato a deputado federal por São Paulo", publicou Luís Fabiano no Instagram.
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Luís Fabiano em copas
Luís Fabiano tem cinco jogos pela Seleção Brasileira em mundiais. O ex-atleta, que disputou apenas uma Copa, em 2010, marcou três gols e deu uma assistência com a 'Amarelinha', sendo um dos destaque do Brasil no torneio.