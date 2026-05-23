Pela quarta vez, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo

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Cristiano Ronaldo voltou a liderar a lista da revista Forbes como o atleta mais bem pago do planeta. O craque do Al-Nassr ocupa o topo do ranking pelo quarto ano consecutivo e pela sexta vez na carreira.

Segundo a publicação, Cristiano Ronaldo arrecadou US$ 300 milhões em 2026, valor equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão.

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O montante reúne salários e contratos publicitários e representa o maior rendimento já registrado por um atleta na tradicional lista da Forbes.



Com o resultado, o português igualou o recorde do ex-boxeador Floyd Mayweather Jr., que também alcançou os US$ 300 milhões em 2015. Cristiano ainda empatou em número de lideranças no ranking com Michael Jordan, ambos com seis primeiras colocações.

A única marca acima da do atacante pertence ao golfista Tiger Woods, líder da lista da Forbes em 11 oportunidades.

Entre os brasileiros, Vini Jr. é o mais bem colocado do ranking, aparecendo na 34ª posição com ganhos estimados em US$ 60 milhões, cerca de R$ 300 milhões.

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