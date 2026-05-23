RECORDE
Pela quarta vez, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo
Astro português alcançou faturamento bilionário em 2026 e igualou marcas históricas no ranking da Forbes
Cristiano Ronaldo voltou a liderar a lista da revista Forbes como o atleta mais bem pago do planeta. O craque do Al-Nassr ocupa o topo do ranking pelo quarto ano consecutivo e pela sexta vez na carreira.
Segundo a publicação, Cristiano Ronaldo arrecadou US$ 300 milhões em 2026, valor equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão.
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O montante reúne salários e contratos publicitários e representa o maior rendimento já registrado por um atleta na tradicional lista da Forbes.
Com o resultado, o português igualou o recorde do ex-boxeador Floyd Mayweather Jr., que também alcançou os US$ 300 milhões em 2015. Cristiano ainda empatou em número de lideranças no ranking com Michael Jordan, ambos com seis primeiras colocações.
A única marca acima da do atacante pertence ao golfista Tiger Woods, líder da lista da Forbes em 11 oportunidades.
Entre os brasileiros, Vini Jr. é o mais bem colocado do ranking, aparecendo na 34ª posição com ganhos estimados em US$ 60 milhões, cerca de R$ 300 milhões.
Confira os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2026
- Cristiano Ronaldo — Futebol — US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão)
- Canelo Alvarez — Boxe — US$ 170 milhões (R$ 850 milhões)
- Lionel Messi — Futebol — US$ 140 milhões (R$ 700 milhões)
- LeBron James — Basquete — US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões)
- Shohei Ohtani — Beisebol — US$ 127,6 milhões (R$ 638 milhões)
- Stephen Curry — Basquete — US$ 124,7 milhões (R$ 623,5 milhões)
- Jon Rahm — Golfe — US$ 107 milhões (R$ 535 milhões)
- Karim Benzema — Futebol — US$ 104 milhões (R$ 520 milhões)
- Kevin Durant — Basquete — US$ 103,8 milhões (R$ 519 milhões)
- Lewis Hamilton — Fórmula 1 — US$ 100 milhões (R$ 500 milhões)