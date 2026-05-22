HOME > ESPORTES

TUDO EM PAZ?

Galvão Bueno se pronuncia sobre internação e atualiza estado de saúde

O narrador foi internado às vésperas da Copa do Mundo 2026

Franciely Gomes
Por
O jornalista falou abertamente sobre o assunto
O jornalista falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Galvão Bueno usou suas redes sociais para atualizar os fãs e amigos sobre seu estado de saúde. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 22, o narrador revelou que fará uma cirurgia na coluna.

O procedimento em questão será realizado para corrigir uma hérnia de disco. “Eu tive um probleminha na coluna, pinçou um nervo e a perna esquerda ficou um pouquinho prejudicada”, explicou ele.

Pedalando uma mini bicicleta ergométrica na gravação, o jornalista afirmou que se recupera a tempo para realizar a cobertura Copa do Mundo pelo SBT, em parceria com a N Sports, canal esportivo do qual é sócio.

“Meu amigo Dr. Hallim Ferez vai colocar uma plaquinha, uns parafusos, vai ficar tudo bacana, com toda a supervisão médica de outro amigo, o Dr. Alberto Finzoli”, finalizou.

