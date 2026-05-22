Galvão Bueno é internado em São Paulo; entenda o motivo

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O narrador e apresentador Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado nesta sexta-feira, 22, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde será submetido a uma cirurgia eletiva na coluna.

O procedimento foi confirmado por familiares do jornalista ao portal Metrópoles.

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“O narrador Galvão Bueno está no Hospital Albert Einstein para uma cirurgia eletiva na coluna. Como ele mesmo disse no programa Galvão FC do dia 18/05, vinha sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco antiga”, afirma a nota emitida pela família.

De acordo com o comunicado, a previsão é de que a recuperação seja rápida, o que garantirá a participação do apresentador na cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026.

“Não é um procedimento complexo. A recuperação é rápida – entre cinco e sete dias – e ele viajará para os Estados Unidos no dia 7 de junho. Galvão estará na Copa do Mundo transmitindo os jogos pelo SBT e pela N Sports, exatamente como planejado. Qualquer outra informação além desta é pura especulação”, conclui a nota.

Galvão é o principal nome do SBT para a Copa do Mundo

O locutor de 75 anos é o prinicpal nome para comandar as transmissões do SBT na Copa do Mundo, que começa no dia 11 de julho. A participação do veterano, entretanto, vai depender de seu estado de saúde.