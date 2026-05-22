Após temporada mágica, Alerrandro reencontra o Vitória como adversário

Primeiro jogador a se sagrar artilheiro de um Campeonato Brasileiro atuando pelo Esporte Clube Vitória, o atacante Alerrandro de Souza enfrentará o Leão pela segunda vez na carreira, embora nunca tenha de fato jogado contra o Rubro-Negro. Atualmente, ele defende o Internacional.

O mais perto que Alerrandro passou de jogar contra o clube baiano foi em abril de 2018, quando esteve no banco em Atlético-MG 2x1 Vitória, na Arena Independência, pela rodada 2 do Brasileirão. Consequentemente, esse será também seu primeiro jogo no Barradão como adversário.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na única temporada que defendeu o Rubro-Negro, emprestado pelo RB Bragantino em 2024, Alerrandro disputou 52 jogos, deu sete assistências e marcou 21 gols, sendo 15 deles no Brasileirão. Além da Série A, foi artilheiro e peça importante no título do Campeonato Baiano.

Alerrandro ainda levou os prêmios 'Gol mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2024' (CBF) e 'Gol mais bonito' pela Bola de Prata 2024 ao marcar de bicicleta no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro. Ao fim da temporada, o centroavante de 26 anos deixou o Vitória e se transferiu para o CSKA Moscou, onde não brilhou.

Como está Alerrandro em 2026?

Após retornar de passagem apagada na Europa, Alerrandro assinou com o Internacional, próximo adversário do Leão e concorrente na classificação, já que as equipes estão separadas por apenas três posições e dois pontos na tabela.

Após um começo de instabilidade, o atleta hoje vive seu melhor momento pelo Colorado, tendo participado de seis gols nos seus últimos cinco jogos. No total da temporada, ele já fez 21 partidas, quatro gols e quatro assistências.

Alerrandro pelo Internacional - Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Vitória enfrenta o Inter neste sábado, 23, às 17h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o retorno de Alerrandro ao Barradão.