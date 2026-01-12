Ex-artilheiro do Vitória, Alerrandro negocia retorno ao Brasil

Alerrandro, ex-atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador que se destacou no Vitória em 2024, Alerrandro pode acertar seu retorno ao Brasil para defender outra equipe. De acordo com o ge.globo e ESPN, o atacante atualmente no CSKA, da Rússia, negocia transferência para o Internacional.

Conforme as reportagens, o Inter busca fechar negócio com os russos através de um empréstimo com opção de compra. O CSKA já teria sinalizado que aceita negociar o centroavante, que não conseguiu se firmar na Europa.

Com a camisa da equipe de Moscou, Alerrandro anotou dois gols em 26 partidas disputadas. As conversas dele com o clube gaúcho estariam caminhando de maneira positiva.

Alerrandro no Vitória

À época emprestado pelo Red Bull Bragantino, Alerrandro defendeu o Vitória apenas na temporada 2024 e fez sucesso. Após um início de passagem com oscilações, o atacante deslanchou no Leão e disputou 52 jogos no total, com 21 gols e sete assistências.

Além de ter sido campeão baiano, Alerrandro marcou 14 gols e se sagrou artilheiro do Brasileirão de 2024 pelo Vitória. Venceu ainda o prêmio de gol mais bonito da competição, tento esse que concorreu ao prêmio Puskás.