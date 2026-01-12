ESPORTES
Ex-artilheiro do Vitória, Alerrandro negocia retorno ao Brasil
Atacante se destacou pelo Leão no Brasileirão de 2024
Por João Grassi
Jogador que se destacou no Vitória em 2024, Alerrandro pode acertar seu retorno ao Brasil para defender outra equipe. De acordo com o ge.globo e ESPN, o atacante atualmente no CSKA, da Rússia, negocia transferência para o Internacional.
Conforme as reportagens, o Inter busca fechar negócio com os russos através de um empréstimo com opção de compra. O CSKA já teria sinalizado que aceita negociar o centroavante, que não conseguiu se firmar na Europa.
Com a camisa da equipe de Moscou, Alerrandro anotou dois gols em 26 partidas disputadas. As conversas dele com o clube gaúcho estariam caminhando de maneira positiva.
Alerrandro no Vitória
À época emprestado pelo Red Bull Bragantino, Alerrandro defendeu o Vitória apenas na temporada 2024 e fez sucesso. Após um início de passagem com oscilações, o atacante deslanchou no Leão e disputou 52 jogos no total, com 21 gols e sete assistências.
Além de ter sido campeão baiano, Alerrandro marcou 14 gols e se sagrou artilheiro do Brasileirão de 2024 pelo Vitória. Venceu ainda o prêmio de gol mais bonito da competição, tento esse que concorreu ao prêmio Puskás.
