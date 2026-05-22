Goleiro da Série A expõe má vontade da CBF com jogadores fora do eixo

É inevitável alguns jogadores se sentirem desprestigiados ao não serem lembrados na Seleção Brasileira, mas, quando não se trata de um clube do eixo Rio-São Paulo, a decisão é apontada como má vontade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo mundo do futebol atual.

Goleiro do Atlético-MG, Everson afirmou que existe um "histórico concreto e real" de desvalorização de atletas que atuam fora do canhão midiático que é o futebol paulista e carioca quando o assunto é vestir a Amarelinha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador de 35 anos fez uma comparação com o goleiro Fábio, do Fluminense, que defendeu o Cruzeiro por muitos anos e voltou a ser requisitado na Seleção após chegar ao Tricolor das Laranjeiras.

"Infelizmente, tem um histórico. O histórico é concreto e real. O Fábio teve grandes temporadas com o nosso rival, o Cruzeiro, e foi preterido algumas vezes. Agora que está no Rio de Janeiro, começaram a citar muito mais o nome dele do que o alto desempenho que ele sempre teve aqui em Minas", disse Everson.

O atleta admitiu que não tinha expectativas de aparecer na convocação final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026, já que foi chamado pela última vez em 2022. Ele esteve na pré-lista de Tite para o Mundial no Catar e participou do ciclo para o torneio.

"É continuar trabalhando, fazendo bons jogos, tendo bons números. Consequentemente, talvez lá na frente, a gente possa ser lembrado. Não vou me vitimizar, não. Estou feliz aqui no Galo. Se a gente é preterido às vezes, é porque também tem outros grandes goleiros na Seleção", concluiu Everson.

Além de Fábio, do Fluminense, o debate sobre a desvalorização dos jogadores que não atuam no eixo Rio-São Paulo tomou conta das redes sociais após outros atletas não receberem tantos minutos com o Brasil. Luciano Juba, do Bahia, Kaiki Bruno e Matheus Pereira, do Cruzeiro, foram alguns requisitados durante esse período.