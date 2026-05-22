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Multicampeão deixa o Real Madrid após cinco anos e mais de 10 títulos

Jogador de 33 anos não terá seu contrato renovado

João Grassi
Por
David Alaba
David Alaba - Foto: Divulgação | Real Madrid

Após cinco anos de uma passagem vencedora, David Alaba vai deixar o Real Madrid. A saída do defensor de 33 anos foi anunciada nesta sexta-feira, 22, poucos dias antes do fim do seu contrato com o clube espanhol.

Em nota, o próprio presidente Florentino Pérez exaltou a trajetória do jogador austríaco em Madrid. Ele relembrou a comemoração "icônica" nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2021/2022, quando Alaba celebrou a virada sobre o PSG levantando uma cadeira.

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"David Alaba conquistou o carinho de todos os torcedores do Real Madrid por sua dedicação, seu trabalho árduo e por uma imagem icônica em nossa trajetória rumo à 14ª Liga dos Campeões, que simbolizou a celebração de uma vitória e agora faz parte da história do nosso clube. O Real Madrid será sempre a sua casa", disse Pérez.

Agora livre no mercado e disponível para acertar com qualquer clube, Alaba foi convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2026 com a Áustria, que está no Grupo J junto com Argélia, Argentina e Jordânia.

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David Alaba no Real Madrid

Após passagem de sucesso no Bayern, David Alaba chegou ao Real Madrid em julho de 2021. O lateral/zagueiro disputou 131 partidas, marcou cinco gols e distribuiu nove assistências.

No total. foram 11 taças: duas Champions League, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa, duas LaLiga, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

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