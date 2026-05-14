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Sem astro do Real Madrid, França convoca seleção para Copa do Mundo
Didier Deschamps divulgou os 26 jogadores para o Mundial de 2026
Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, a seleção da França anunciou nesta quinta-feira, 14, os 26 jogadores convocados para o torneio e uma ausência acabou roubando os holofotes.
O técnico Didier Deschamps deixou o meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid, fora da lista final para o Mundial. A convocação conta com nomes de peso como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
Deschamps explica ausência de Camavinga
Ao ser questionado sobre a decisão, Deschamps afirmou que o jogador viveu uma temporada complicada, marcada por poucas oportunidades e problemas físicos.
“Imagino a sua decepção. Ele vem de uma temporada difícil, onde jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir”, afirmou o treinador.
Mesmo fora da convocação, Camavinga chega ao fim da temporada acumulando números importantes pelo clube espanhol. O volante alcançou recentemente a marca de 150 vitórias com a camisa do Real Madrid, em sua quinta temporada pela equipe.
Desde a estreia, em setembro de 2021, o francês disputou 218 partidas, marcou seis gols e conquistou 11 títulos pelo clube merengue.
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A lista anunciada por Deschamps conta com 11 jogadores remanescentes da Copa do Catar. Atual vice-campeã mundial e líder do ranking da Fifa, a França aparece mais uma vez entre as principais candidatas ao troféu.
Os franceses estão no Grupo I da competição, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal.
A estreia será no dia 16 de junho, contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, a equipe encara Iraque, na Filadélfia, e fecha a fase de grupos diante da Noruega, em Boston.
Última Copa de Deschamps no comando da França
O Mundial de 2026 também marcará a despedida de Didier Deschamps da seleção francesa. O treinador anunciou ainda em janeiro de 2025 que deixará o comando da equipe após a competição.
Segundo a imprensa francesa, o ex-jogador Zinedine Zidane é o principal nome cotado para assumir o cargo.
Antes da estreia na Copa, a França ainda fará dois amistosos preparatórios: contra Costa do Marfim, no dia 4 de junho, e Irlanda do Norte, em 8 de junho.
Veja os convocados da França para a Copa do Mundo 2026
Goleiros
- Mike Maignan
- Robin Risser
- Brice Samba
- Defensores
- Lucas Digne
- Malo Gusto
- Lucas Hernandez
- Theo Hernandez
- Ibrahima Konaté
- Jules Koundé
- Maxence Lacroix
- William Saliba
- Dayot Upamecano
Meio-campistas
- N'Golo Kanté
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Aurélien Tchouaméni
- Warren Zaïre-Emery
Atacantes
- Maghnes Akliouche
- Bradley Barcola
- Rayan Cherki
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Jean-Philippe Mateta
- Kylian Mbappé
- Michael Olise
- Marcus Thuram