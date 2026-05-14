Sem astro do Real Madrid, França convoca seleção para Copa do Mundo

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Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga - Foto: Reprodução / AFP

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, a seleção da França anunciou nesta quinta-feira, 14, os 26 jogadores convocados para o torneio e uma ausência acabou roubando os holofotes.

O técnico Didier Deschamps deixou o meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid, fora da lista final para o Mundial. A convocação conta com nomes de peso como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

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Deschamps explica ausência de Camavinga

Ao ser questionado sobre a decisão, Deschamps afirmou que o jogador viveu uma temporada complicada, marcada por poucas oportunidades e problemas físicos.

“Imagino a sua decepção. Ele vem de uma temporada difícil, onde jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir”, afirmou o treinador.

Mesmo fora da convocação, Camavinga chega ao fim da temporada acumulando números importantes pelo clube espanhol. O volante alcançou recentemente a marca de 150 vitórias com a camisa do Real Madrid, em sua quinta temporada pela equipe.

Desde a estreia, em setembro de 2021, o francês disputou 218 partidas, marcou seis gols e conquistou 11 títulos pelo clube merengue.

França mantém base e chega forte para o Mundial



A lista anunciada por Deschamps conta com 11 jogadores remanescentes da Copa do Catar. Atual vice-campeã mundial e líder do ranking da Fifa, a França aparece mais uma vez entre as principais candidatas ao troféu.

Os franceses estão no Grupo I da competição, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal.

A estreia será no dia 16 de junho, contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, a equipe encara Iraque, na Filadélfia, e fecha a fase de grupos diante da Noruega, em Boston.

Última Copa de Deschamps no comando da França

O Mundial de 2026 também marcará a despedida de Didier Deschamps da seleção francesa. O treinador anunciou ainda em janeiro de 2025 que deixará o comando da equipe após a competição.

Segundo a imprensa francesa, o ex-jogador Zinedine Zidane é o principal nome cotado para assumir o cargo.

Antes da estreia na Copa, a França ainda fará dois amistosos preparatórios: contra Costa do Marfim, no dia 4 de junho, e Irlanda do Norte, em 8 de junho.

Veja os convocados da França para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

Mike Maignan

Robin Risser

Brice Samba

Defensores

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernandez

Theo Hernandez

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Maxence Lacroix

William Saliba

Dayot Upamecano

Meio-campistas

N'Golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Warren Zaïre-Emery

Atacantes