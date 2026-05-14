Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Sem astro do Real Madrid, França convoca seleção para Copa do Mundo

Didier Deschamps divulgou os 26 jogadores para o Mundial de 2026

Iarla Queiroz
Por
Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga
Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga -

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, a seleção da França anunciou nesta quinta-feira, 14, os 26 jogadores convocados para o torneio e uma ausência acabou roubando os holofotes.

O técnico Didier Deschamps deixou o meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid, fora da lista final para o Mundial. A convocação conta com nomes de peso como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Deschamps explica ausência de Camavinga

Ao ser questionado sobre a decisão, Deschamps afirmou que o jogador viveu uma temporada complicada, marcada por poucas oportunidades e problemas físicos.

“Imagino a sua decepção. Ele vem de uma temporada difícil, onde jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir”, afirmou o treinador.

Mesmo fora da convocação, Camavinga chega ao fim da temporada acumulando números importantes pelo clube espanhol. O volante alcançou recentemente a marca de 150 vitórias com a camisa do Real Madrid, em sua quinta temporada pela equipe.

Desde a estreia, em setembro de 2021, o francês disputou 218 partidas, marcou seis gols e conquistou 11 títulos pelo clube merengue.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Saiba os bairros de Salvador com telões para jogos do Brasil na Copa do Mundo
Saiba os bairros de Salvador com telões para jogos do Brasil na Copa do Mundo imagem

ANTES MESMO DA COPA

Ele fica! Ancelotti renova com Seleção Brasileira até a Copa de 2030
Ele fica! Ancelotti renova com Seleção Brasileira até a Copa de 2030 imagem

COPA NO SÃO JOÃO

São João e Copa: Salvador recebe telão e show da Timbalada em junho
São João e Copa: Salvador recebe telão e show da Timbalada em junho imagem

França mantém base e chega forte para o Mundial

A lista anunciada por Deschamps conta com 11 jogadores remanescentes da Copa do Catar. Atual vice-campeã mundial e líder do ranking da Fifa, a França aparece mais uma vez entre as principais candidatas ao troféu.

Os franceses estão no Grupo I da competição, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal.

A estreia será no dia 16 de junho, contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, a equipe encara Iraque, na Filadélfia, e fecha a fase de grupos diante da Noruega, em Boston.

Última Copa de Deschamps no comando da França

O Mundial de 2026 também marcará a despedida de Didier Deschamps da seleção francesa. O treinador anunciou ainda em janeiro de 2025 que deixará o comando da equipe após a competição.

Segundo a imprensa francesa, o ex-jogador Zinedine Zidane é o principal nome cotado para assumir o cargo.

Antes da estreia na Copa, a França ainda fará dois amistosos preparatórios: contra Costa do Marfim, no dia 4 de junho, e Irlanda do Norte, em 8 de junho.

Veja os convocados da França para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

  • Mike Maignan
  • Robin Risser
  • Brice Samba
  • Defensores
  • Lucas Digne
  • Malo Gusto
  • Lucas Hernandez
  • Theo Hernandez
  • Ibrahima Konaté
  • Jules Koundé
  • Maxence Lacroix
  • William Saliba
  • Dayot Upamecano

Meio-campistas

  • N'Golo Kanté
  • Manu Koné
  • Adrien Rabiot
  • Aurélien Tchouaméni
  • Warren Zaïre-Emery

Atacantes

  • Maghnes Akliouche
  • Bradley Barcola
  • Rayan Cherki
  • Ousmane Dembélé
  • Désiré Doué
  • Jean-Philippe Mateta
  • Kylian Mbappé
  • Michael Olise
  • Marcus Thuram
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo frança real madrid

Relacionadas

Mais lidas