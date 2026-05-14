Ele fica! Ancelotti renova com Seleção Brasileira até a Copa de 2030

Ancelotti pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

A poucos dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol já deixaram claro que a permanência do técnico não depende do hexa em 2026.

A CBF oficializou nesta quarta-feira, 14, a renovação de contrato do treinador até a Copa do Mundo de 2030, garantindo a permanência do técnico italiano por mais quatro anos no comando da Seleção Brasileira.

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O novo vínculo dá a Ancelotti a possibilidade de conduzir um ciclo completo à frente da Amarelinha, depois de chegar a praticamente um ano da Copa de 2026, em maio de 2025, e precisar montar um projeto baseado em poucos amistosos.

Segundo a confederação, a decisão reflete não apenas a aprovação interna ao trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança construída com elenco, dirigentes e torcida ao longo do primeiro ano de trabalho.

Desde sua chegada, Ancelotti passou a atuar de forma integrada com diferentes departamentos da entidade, em um projeto que a CBF trata como estratégico para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

Em comunicado divulgado pela entidade, o treinador comemorou a permanência, ressaltando a relação que já construiu com o Brasil durante o ano que passou no país.

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais", prometeu.

Ancelotti pelo Brasil | Foto: AFP

"Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho", completou.

Já o Presidente da CBF, Samir Xaud classificou a renovação como um marco institucional e associou a decisão ao planejamento esportivo da entidade para os próximos anos.

"Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva", afirmou.

"Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país", garantiu.

Samir Xaud, presidente da CBF | Foto: CBF

Ancelotti pela Seleção Brasileira

Anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025, Ancelotti completou um ano de trabalho à frente da equipe nacional e, até aqui, comandou o Brasil em dez partidas, com retrospecto decinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Sob seu comando, a Seleção marcou 18 gols e sofreu oito, chegando à Copa do Mundo como cabeça de chave do Grupo C com Haiti, Marrocos e Escócia.

Com a renovação, a CBF evita uma nova troca de comando no curto prazo e entrega ao treinador europeu algo raro na história recente da Seleção - tempo para desenvolver um projeto de longo prazo.