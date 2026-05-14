Flamengo terá desfalques importantes para decisão contra o Vitória

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Arrascaeta - Foto: Divulgação | Flamengo

Adversário do Esporte Clube Vitória na Copa do Brasil, o Flamengo chega em Salvador com desfalques importantes no elenco. Além do astro Arrascaeta, que já estaria fora de combate por fratura na clavícula, o time carioca também não terá outros três atletas à disposição.

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Leão da Barra, que não conta com os meio-campistas Erick Pulgar e Lucas Paquetá, além da mais nova baixa: o atacante Gonzalo Plata, que atuou no último compromisso da equipe do sudeste.

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Com isso, a provável escalação para enfrentar o Vitória é a seguinte: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

Vitória vs Flamengo

O Vitória encara o Flamengo nesta quinta-feira, 14, às 21h30, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Rubro-Negro Baiano leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.