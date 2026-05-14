Vitória X Flamengo terá esquema especial de trasporte; confira

Siga o A TARDE no Google

Esquema especial - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O Vitória recebe o Flamengo no Estádio Manoel Barradas, nesta quinta-feira, 14, às 21h30, pelos 16 avos de final da Copa do Brasil. Com promessa de casa lotada, já que a torcida do Rubro-Negro baiano esgotou os ingressos, haverá um esquema especial de transporte.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), ônibus da frota reguladora estarão posicionados nas estações Flamboyant e Pirajá, das 19h30 às 21h30 e das 23h30 até 1h.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os veículos ficarão à disposição das equipes de fiscalização e poderão ser utilizados de forma estratégica, caso haja aumento na demanda de passageiros antes e após a partida.

Linha especial

Além disso, a linha especial 1899 (Estádio Barradão – Estação Flamboyant) será ativada para reforçar o atendimento. A operação ocorrerá das 19h30 às 21h30, com base na Estações Flamboyant e das 23h30 até 1h, com base na Avenida Mário Sérgio, facilitando o deslocamento dos torcedores na saída do estádio.

Itinetário alterado

Durante a realização da partida, duas linhas terão seus itinerários alterados.

Linha 1353 (Estação Flamboyant – Jardim Nova Esperança)

No sentido bairro-centro, a linha fará percurso pela Rua do Mocambo, Rua Aymoré Moreira e Avenida Mário Sérgio (retorno), seguindo pela via marginal da Avenida Luís Viana, Rua Procurador Nelson Castro e Rua Artêmio Castro Valente, de onde acessa novamente a Avenida Luís Viana, realizando retornos nos viadutos do CAB, Bairro da Paz, Ferreira Costa e Eliana Kértesz, até retomar o itinerário normal.

No sentido centro-bairro, a linha seguirá da Estação Pituaçu pela Avenida Luís Viana, com retorno no viaduto Orlando Gomes, passando pela Rua Procurador Nelson Castro, Rua Artêmio Castro Valente e Rua Nova Cidade.

Linha 1357 (Nova Brasília/Trobogy – Estação Pituaçu)

No sentido bairro-centro, o itinerário será pela Estrada Velha e Avenida Paralela até a Estação Pituaçu. No sentido centro-bairro, os veículos vão trafegar pela Avenida Paralela, com retorno no viaduto Orlando Gomes, seguindo pela Rua Aymoré Moreira, Rua Mocambo e Estrada Velha.

Vitória X Flamengo

O Vitória recebe o Flamengo para o jogo de volta, válido pelos 16 avos de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 14, às 21h30, no Barradão.

Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Leão da Barra busca reverter o resultado para a classificação para a próxima fase do torneio.

Caso o Vitória perca ou a partida termine empatada, o time está fora da competição. Em caso de vitória por um gol de diferença, o duelo será decidido na disputa de pênaltis. Já se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Leão reverte a vantagem no placar agregado e se classifica ainda no tempo normal.

De acordo o Leão, ainda há ingressos disponíveis para o setor visitante, com vendas no site do Flamengo.