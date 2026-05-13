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SÓ LUCRO PRO LEÃO!

Bancada por investidor, Arena Barradão terá custo zero para o Vitória

Informação foi reforçada pelo CEO da SD Plan

João Grassi
Por
Apresentação da nova Arena Barradão à Prefeitura de Salvador
Apresentação da nova Arena Barradão à Prefeitura de Salvador -

Durante a apresentação da nova Arena Barradão à Prefeitura de Salvador, nesta quarta-feira, 13, no Palácio Thomé de Souza, o consórcio SD Arenas, responsável pela viabilização, reforçou que o Esporte Clube Vitória não mexerá em seus cofres para nada relacionado ao projeto.

De acordo com o CEO da SD Plan, Danilo Carvalho, todo o dinheiro que será utilizado na reforma e qualquer gasto com o estádio virá de investidores do setor privado.

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“É 100% dinheiro privado dos investidores e mais com captação de recursos que vamos ter. Os recursos são 100% privados. O Vitória não abre mão do seu equipamento e não investe nada. 100% privado de investidores o investimento”, garantiu Danilo.

O Vitória não paga um centavo.
Danilo Carvalho - CEO da SD PLAN

Concessão e controle total

Além de deixar claro sobre os custos zero da Arena Barradão, o arquiteto reforçou que o Vitória não deixará de ter total controle da sua casa e descreveu a parceria como uma "concessão".

"O Vitória não deixa a propriedade do Barradão, continua como propriedade do Vitória. É só uma concessão por 35 anos para pagar essa conta que a gente está investindo na Arena por esse período”, explicou.

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Tags

Arena Barradão esporte clube vitória

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