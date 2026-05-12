Vitória apresenta detalhes da Arena Barradão para Prefeitura nesta quarta

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O Esporte Clube Vitória e a SD ARENAS, consórcio responsável pela idealização, farão a apresentação técnica da estruturação executiva, operacional e conceitual da Arena Barradão ao prefeito Bruno Reis (União) e aos respectivos órgãos da Administração Pública Municipal. O projeto será apresentado nesta quarta-feira, 13, data que também representa o aniversário do Leão.

O clube descreve o novo estádio como um "complexo multiuso integrado às demandas urbanísticas, econômicas, culturais, esportivas e turísticas da capital baiana".

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A proposta a ser apresentada contempla a transformação do atual equipamento esportivo em um "ambiente multifuncional", apto não apenas à realização de partidas de futebol, mas também à recepção de eventos,

De acordo com o Vitória, o projeto se encontra estruturado sob premissas "contemporâneas de mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade operacional, segurança, integração urbana e estímulo à atividade econômica do seu entorno".

Arena Barradão

A Arena Barradão, com obras previstas para o ano que vem, será uma arena multiuso moderna com capacidade para 40.597 torcedores.

O projeto de R$ 405 milhões, liderado pela SD Arenas, inclui 116 camarotes, cobertura, e estrutura para shows de grande porte, visando transformar o estádio em um centro de eventos ativo o ano.

A estrutura também vai contar com um novo setor oeste, rooftop com vista panorâmica, restaurantes, terraços cobertos, 14 novos bares e lanchonetes, 32 novos banheiros, Wi-Fi, painéis informativos e novos sistemas de som e segurança.