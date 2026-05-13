Ex-técnico do Vitória pode impedir título inédito de Cristiano Ronaldo

Fábio Carille em treinamento pelo Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Al-Nassr deixou escapar nos acréscimos a vitória sobre o Al-Hilal que consagraria o primeiro título do Campeonato Saudita de Cristiano Ronaldo, e ficou para a última rodada a tarefa de decidir a conquista histórica. Apesar do tropeço, o clube ainda depende somente de si para se sagrar campeão, e precisa apenas vencer o Damac FC, que é comandado por Fábio Carille, ex-treinador do Vitória.

Na liderança do Sauditão com 83 pontos, o Al-Nassr precisa apenas de um empate em sua última partida pela liga nacional para levantar a taça. Isso porque o Al-Hilal, segundo colocado na tabela, poderia chegar a 84 pontos se vencer os seus dois jogos faltantes, mas não alcançaria o número de vitórias, primeiro critério de desempate na hierarquia (atualmente é 27 contra 23)

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Comandado por Carille, o Damac briga contra o rebaixamento e precisará de pontos na última rodada para escapar completamente da segunda divisão. A equipe ocupa a 15ª colocação com 26 pontos, mesma pontuação do Al-Riyadh, primeiro clube dentro da zona de descenso.

A partida contra o Al-Nassr acontece no dia 21 de maio, uma quinta-feira, 13, às 15h, no Al Awal Park, casa do clube liderado por Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo comemorando gol pelo Al-Nassr | Foto: Divulgação | Al-Nassr

Rolê aleatório?

Fábio Carille é o treinador do Damac desde fevereiro deste ano e já tem 12 jogos no comando da equipe, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. O trabalho no futebol saudita é o primeiro do ano para o técnico demitido na reta final da temporada passada, no Goiás.

O comandante assumiu o Alviverde por apenas cinco jogos nas últimas rodadas da Série B de 2025, logo depois de deixar o cargo no Vitória. Carille foi o técnico do Rubro-Negro em passagem de apenas nove partidas na Série A do Brasileirão, com apenas um resultado positivo conquistado.

O técnico esteve no Campeonato Saudita pela primeira vez em 2019, quando assumiu o comando do Al-Wehda depois de passagem vitoriosa no Corinthians. Vale mencionar que Carille também passou pelo Al-Ittihad.