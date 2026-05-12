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LANCE INACREDITÁVEL

Jogador convocado por Ancelotti falha e arruína título histórico

Goleiro saiu mal em cobrança de lateral e jogou contra a própria rede

Lucas Vilas Boas
Por
Jogadores da Seleção Brasileira comemorando gol contra Senegal
Jogadores da Seleção Brasileira comemorando gol contra Senegal -

Um dos goleiros escolhidos por Carlo Ancelotti nas últimas convocações da Seleção Brasileira, Bento cometeu uma falha bizarra na tarde desta terça-feira, 12. O Al-Nassr, da Arábia Saudita, estava garantindo o título da liga com vitória parcial por 1 a 0 sobre o rival Al-Hilal, mas um gol nos acréscimos da partida deixou o placar igualado, adiando a festa do time liderado por Cristiano Ronaldo.

Faltando alguns segundos para o final do jogo, o Al-Hilal arremessou a bola na área através de cobrança lateral para uma última tentativa de perigo. Bento saiu do gol para tentar afastar o perigo, mas acabou jogando a bola contra o próprio patrimônio.

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O empate adiou o título do time mandante e manteve vivo o sonho do Al-Hilal, que é o segundo colocado com 78 pontos conquistados em 32 jogos — um a menos que o Al-Nassr, que segue na liderança do Campeonato Saudita com quatro pontos de vantagem.

A equipe liderada por Cristiano Ronaldo, portanto, ainda depende apenas de si para se sagrar campeão. Basta vencer o Damac, equipe que luta contra o rebaixamento, na última rodada da competição, novamente dentro de casa. O português busca seu primeiro título de liga com a camisa do Al-Nassr desde a sua chegada.

Bento, goleiro do Al-Nassr e Seleção Brasileira
Bento, goleiro do Al-Nassr e Seleção Brasileira | Foto: Divulgação | Al-Nassr
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Campeonato saudita cristiano ronaldo Futebol internacional

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