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COPA DO MUNDO

Luciano Juba comemora presença na pré-lista da Seleção para Copa do Mundo

Lateral-esquerdo concedeu entrevista nesta terça-feira, 12

João Grassi
Por

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Luciano Juba em treino da Seleção Brasileira
Luciano Juba em treino da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, Luciano Juba vive expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo e representar o Brasil. Apesar da boa fase do lateral-esquerdo, o mesmo não acontece com o Esporte Clube Bahia, que só acumula um triunfo nos últimos sete jogos.

Em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, Juba comentou sobre a possibilidade de defender a Seleção Brasileira. No entanto, reconheceu que o Bahia precisa melhorar e vê no "trabalho" a solução para retomar o caminho dos triunfos.

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"Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, sendo cogitado na Seleção. Infelizmente, a gente vem passando por um momento difícil. A gente não queria estar nesse momento, mas, como eu sempre falo, acho que para a gente conseguir mudar tudo isso é só com o trabalho. A gente trabalhar firme no dia a dia", iniciou Juba.

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Disputando espaço no elenco brasileiro com nomes como Alex Sandro, Carlos Augusto, Douglas Santos e Kaiki Bruno, o camisa 46 reconhece a qualidade da concorrência. Para ele, no entanto, só de estar no meio desses atletas já é valioso.

"Ser cogitado para uma Copa do Mundo é muito importante na carreira de um jogador, estar representando seu país, concorrendo com grandes nomes. Claro, a gente sabe da qualidade dos jogadores que a nossa seleção tem, dos nomes que estão sendo cogitados para a Copa. Só de você estar no meio desses jogadores é muito importante para a carreira. Tenho que dar meu máximo no clube para, quem sabe, ter essa oportunidade na Seleção mais uma vez", celebrou.

Como ganhar mais espaço na Seleção?

Questionado sobre como ganhar mais espaço nas convocações, Luciano Juba respondeu que não há nada mais importante do que chegar em seu melhor nível atuando pelo Esquadrão.

"Como sempre falo, a gente tem que estar dando o nosso máximo dentro do nosso clube para estar cada vez mais perto da Seleção. Fico muito feliz por estar vivendo esse momento, estar ajudando a equipe, estar me destacando, e quem sabe possa receber mais uma oportunidade de estar indo para a Seleção", concluiu.

Luciano Juba
Luciano Juba | Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

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