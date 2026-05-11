RUMO AO HEXA
Luciano Juba está na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026
Lateral do Esquadrão integra relação de 55 nomes enviada à FIFA
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O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, está presente na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE.
A lista, com 55 nomes, foi enviada à FIFA nesta segunda-feira, 11, e, conforme apurado pela reportagem, o jogador do Esporte Clube Bahia integra a relação. A convocação oficial será divulgada no dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, com os 26 atletas escolhidos pelo treinador italiano para representar o Brasil no Mundial.
Lateral-esquerdo com mais participações em gols entre todos os atletas da posição nas 10 principais ligas do futebol mundial, Luciano Juba vive um momento de destaque na temporada, embora o Bahia não acompanhe a boa fase do jogador.
O camisa 46 do Esquadrão soma oito gols e três assistências em 20 jogos na temporada. Além de ser o artilheiro do Tricolor de Aço em 2026, ele também é o principal goleador do clube no Campeonato Brasileiro Série A, aparecendo ainda como o terceiro maior artilheiro geral da competição.
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Na última convocação da Seleção Brasileira, Luciano Juba também esteve presente na pré-lista e foi observado de perto pela comissão técnica, mas acabou ficando fora da relação final. Em novembro do ano passado, o lateral-esquerdo chegou a ser convocado por Ancelotti, embora não tenha entrado em campo com a camisa da Seleção Brasileira.
Agora, o jogador vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, representando as cores azul, vermelha e branca do Bahia no principal palco do futebol mundial.
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