Luciano Juba está na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, está presente na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE.

A lista, com 55 nomes, foi enviada à FIFA nesta segunda-feira, 11, e, conforme apurado pela reportagem, o jogador do Esporte Clube Bahia integra a relação. A convocação oficial será divulgada no dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, com os 26 atletas escolhidos pelo treinador italiano para representar o Brasil no Mundial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lateral-esquerdo com mais participações em gols entre todos os atletas da posição nas 10 principais ligas do futebol mundial, Luciano Juba vive um momento de destaque na temporada, embora o Bahia não acompanhe a boa fase do jogador.

O camisa 46 do Esquadrão soma oito gols e três assistências em 20 jogos na temporada. Além de ser o artilheiro do Tricolor de Aço em 2026, ele também é o principal goleador do clube no Campeonato Brasileiro Série A, aparecendo ainda como o terceiro maior artilheiro geral da competição.

Na última convocação da Seleção Brasileira, Luciano Juba também esteve presente na pré-lista e foi observado de perto pela comissão técnica, mas acabou ficando fora da relação final. Em novembro do ano passado, o lateral-esquerdo chegou a ser convocado por Ancelotti, embora não tenha entrado em campo com a camisa da Seleção Brasileira.

Agora, o jogador vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, representando as cores azul, vermelha e branca do Bahia no principal palco do futebol mundial.