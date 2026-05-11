Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RUMO AO HEXA

Luciano Juba está na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Lateral do Esquadrão integra relação de 55 nomes enviada à FIFA

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Luciano Juba em campo pela Seleção Brasileira
Luciano Juba em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação

O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, está presente na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE.

A lista, com 55 nomes, foi enviada à FIFA nesta segunda-feira, 11, e, conforme apurado pela reportagem, o jogador do Esporte Clube Bahia integra a relação. A convocação oficial será divulgada no dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, com os 26 atletas escolhidos pelo treinador italiano para representar o Brasil no Mundial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lateral-esquerdo com mais participações em gols entre todos os atletas da posição nas 10 principais ligas do futebol mundial, Luciano Juba vive um momento de destaque na temporada, embora o Bahia não acompanhe a boa fase do jogador.

O camisa 46 do Esquadrão soma oito gols e três assistências em 20 jogos na temporada. Além de ser o artilheiro do Tricolor de Aço em 2026, ele também é o principal goleador do clube no Campeonato Brasileiro Série A, aparecendo ainda como o terceiro maior artilheiro geral da competição.

Leia Também:

Willian José fica fora de treino e pode ser desfalque em Remo x Bahia
Rogério Ceni perdeu o grupo do Bahia? Atacante opina em meio a má fase
"Culpa do treinador e dos atletas também", desabafa volante do Bahia

Na última convocação da Seleção Brasileira, Luciano Juba também esteve presente na pré-lista e foi observado de perto pela comissão técnica, mas acabou ficando fora da relação final. Em novembro do ano passado, o lateral-esquerdo chegou a ser convocado por Ancelotti, embora não tenha entrado em campo com a camisa da Seleção Brasileira.

Agora, o jogador vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, representando as cores azul, vermelha e branca do Bahia no principal palco do futebol mundial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Mundo 2026 Esporte Clube Bahia Luciano Juba seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciano Juba em campo pela Seleção Brasileira
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Luciano Juba em campo pela Seleção Brasileira
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Luciano Juba em campo pela Seleção Brasileira
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Luciano Juba em campo pela Seleção Brasileira
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x