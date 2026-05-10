Rogério Ceni perdeu o grupo do Bahia? Atacante opina em meio a má fase

Com apenas um triunfo nos últimos sete jogos e há quatro rodadas sem vencer no Brasileirão, o Esporte Clube Bahia vive momento delicado na temporada. Neste sábado, 9, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, de virada, em plena Arena Fonte Nova.

Em entrevista na zona mista depois do apito final, Ademir foi questionado se o técnico Rogério teria "perdido o grupo". De prontidão, o atacante descartou a possibilidade e falou sobre a importância de "cada um assumir a sua responsabilidade".

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"De forma alguma. Eu acho que não é momento de falar sobre perder o grupo, é o momento de cada um assumir a sua responsabilidade em campo, ter o pensamento positivo que as coisas vão melhorar e colocar em prática. Se a gente abaixar a cabeça nesse momento, as coisas podem piorar. Seguir em frente, cabeça erguida, nos dedicar, cada um assumir a sua responsabilidade, ver aonde precisa melhorar, para que as coisas voltem ao seu eixo e a gente volte a vencer", iniciou Ademir.

O ponta-direita do Bahia também aproveitou para se desculpar com os tricolores. Ele finalizou sua fala ressaltando a necessidade de manter a parte psicológica equilibrada em meio a má fase.

"Também pedir desculpas ao torcedor, a gente entende que toda a chateação, toda a cobrança. Eles tem sido presentes aqui e nos jogos fora de casa também, então o que falta é a gente botar a cabeça no travesseiro, ver o que precisa melhorar e passar por cima dessa fase difícil. A gente sabe que isso no futebol acontece, mas agora é pensamento positivo, cabeça erguida e mental forte para dar a volta por cima", concluiu o camisa 7.

Próximo compromisso

O Bahia volta a jogar na quarta-feira, 13, às 21h30, contra o Remo, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, válida pela rodada de volta da quinta fase.