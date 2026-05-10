Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRISE

Rogério Ceni perdeu o grupo do Bahia? Atacante opina em meio a má fase

Tricolor venceu apenas um dos últimos sete jogos da temporada

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ademir
Ademir - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com apenas um triunfo nos últimos sete jogos e há quatro rodadas sem vencer no Brasileirão, o Esporte Clube Bahia vive momento delicado na temporada. Neste sábado, 9, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, de virada, em plena Arena Fonte Nova.

Em entrevista na zona mista depois do apito final, Ademir foi questionado se o técnico Rogério teria "perdido o grupo". De prontidão, o atacante descartou a possibilidade e falou sobre a importância de "cada um assumir a sua responsabilidade".

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"De forma alguma. Eu acho que não é momento de falar sobre perder o grupo, é o momento de cada um assumir a sua responsabilidade em campo, ter o pensamento positivo que as coisas vão melhorar e colocar em prática. Se a gente abaixar a cabeça nesse momento, as coisas podem piorar. Seguir em frente, cabeça erguida, nos dedicar, cada um assumir a sua responsabilidade, ver aonde precisa melhorar, para que as coisas voltem ao seu eixo e a gente volte a vencer", iniciou Ademir.

Leia Também:

"Culpa do treinador e dos atletas também", desabafa volante do Bahia
"Todos temos que melhorar, Rogério tem que melhorar", dispara atacante do Bahia
“Não posso me preocupar”, afirma Ceni sobre risco de demissão no Bahia

O ponta-direita do Bahia também aproveitou para se desculpar com os tricolores. Ele finalizou sua fala ressaltando a necessidade de manter a parte psicológica equilibrada em meio a má fase.

"Também pedir desculpas ao torcedor, a gente entende que toda a chateação, toda a cobrança. Eles tem sido presentes aqui e nos jogos fora de casa também, então o que falta é a gente botar a cabeça no travesseiro, ver o que precisa melhorar e passar por cima dessa fase difícil. A gente sabe que isso no futebol acontece, mas agora é pensamento positivo, cabeça erguida e mental forte para dar a volta por cima", concluiu o camisa 7.

Próximo compromisso

O Bahia volta a jogar na quarta-feira, 13, às 21h30, contra o Remo, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, válida pela rodada de volta da quinta fase.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ademir
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Ademir
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Ademir
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Ademir
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x