CAMPEONATO BRASILEIRO

Crise! Vaiado, Bahia leva virada do Cruzeiro e não vence há 5 jogos

Tricolor abriu o placar com Luciano Juba, mas sofreu a virada em casa e a torcida ficou na bronca

Téo Mazzoni
Por

Bahia perdeu por 2 a 1 de virada para o Cruzeiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia perdeu de virada para o Cruzeiro por 2 a 1, em plena Arena Fonte Nova, agravou a crise que atravessa na temporada e ouviu vaias da torcida tricolor, insatisfeita com mais uma atuação apática da equipe comandada por Rogério Ceni.

Rogério Ceni, vai se f*, o meu Bahia não precisa de você [...] Adeus Ceni
protestou - a torcida do Bahia

Com o resultado, o Esquadrão chegou à quinta partida consecutiva sem triunfo — a pior sequência desde 2024 — e permaneceu estacionado na sexta posição da tabela de classificação, com 22 pontos conquistados. No entanto, o Tricolor ainda pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino até o fim da rodada.

O jogo

O Bahia abriu o placar com Luciano Juba — ele de novo, balançando as redes pelo terceiro jogo seguido — após cobrança de pênalti. A jogada começou com uma bela recuperação de Éverton Ribeiro na defesa, que tocou para Pulga. Em grande lance individual, o atacante driblou o adversário, invadiu a área e serviu Willian José, derrubado por Fabrício Bruno, resultando na marcação da penalidade.

No entanto, a vantagem azul, vermelha e branca durou apenas 14 minutos. O Cruzeiro chegou ao empate no fim do primeiro tempo, quando o lateral-esquerdo Kauã Moraes finalizou por baixo das pernas do goleiro Léo Vieira para deixar tudo igual para a Raposa. O assistente chegou a assinalar impedimento no lance, mas, após revisão do VAR, o gol foi validado.

No segundo tempo, veio a virada cruzeirense. Mal na etapa final, o Tricolor de Aço sofreu o segundo gol do Cruzeiro com Kaique, que invadiu a área, driblou a marcação e finalizou no canto do goleiro Léo Vieira, agravando ainda mais a crise do Bahia na temporada.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 13, às 21h30, em uma verdadeira missão: reverter o placar do jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil diante do Remo, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

Ficha técnica

Bahia x Cruzeiro

  • O que: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
  • Quando: 09/05, às 21h

Escalações

  • Bahia: Léo Vieira; Luciano Juba, Ramos Mingo, David Duarte e Acevedo; Erick, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.
  • Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Moraes; Lucas Romero, Gerson e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Sinisterra e Neymar. Técnico: Arthur Jorge.

Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
  • Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira
  • Assistente 2: Bruno Cesar Chaves Vieira
  • Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho
  • VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro

