Rei dos gols na Ásia, ex-Bahia revela bastidores de fase artilheira

O atacante Rafael Ratão segue em alta no futebol asiático após fazer a temporada mais goleadora da sua carreira em 2025. O jogador de 30 anos atualmente defende o Shanghai Shenhua, da China, e é um dos artilheiros do campeonato nacional com oito gols em 10 jogos.

Ratão atuou emprestado no Cerezo Osaka, do Japão, no ano passado, época em que ainda pertencia ao Esquadrão de Aço. Os 23 gols marcados no futebol japonês credenciaram o atacante a ser adquirido em definitivo pelo time chinês.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Rafael Ratão destacou que não teve muita dificuldade para se adaptar, mas o Shanghai Shenhua começou o campeonato com menos dez pontos por "problemas com a antiga diretoria" — fato que acabou atrapalhando a sequência do time no torneio.

No início deste ano, a Federação de Futebol da China (ACF) puniu 73 pessoas do futebol por toda a vida, além de 13 clubes com perda de pontos por manipulação de resultados e corrupção.

"Desde quando cheguei aqui, não tive muita dificuldade para me adaptar, porque eu já vinha do futebol japonês. Tem muita semelhança, mudam poucas coisas. Teve um ponto negativo, que foi o fato de começarmos o campeonato com menos 10 pontos. Não sei se vocês acompanharam, mas foi por conta de problemas da antiga diretoria", disse o atacante.

Do meu lado pessoal, estou super bem. Muito feliz. Cheguei e me adaptei rápido. Moro em uma cidade grande, então facilitou bastante para minha família. Rafael Ratão - Ex-jogador do Bahia

Permanência na Ásia

Rafael Ratão em campo pelo Shanghai Shenhua, na China | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante até já tinha passado por clubes do Japão e Coreia do Sul anteriormente, mas foi com a camisa do Toulouse, da França, que ele mais havia se destacado. Questionado se o futebol europeu foi um dos destinos possíveis ao deixar o Bahia, Ratão revelou que "queria seguir na Ásia".

"Quando fui para o Japão, a intenção minha e da minha família era permanecer por lá. Eu já tinha o sonho de jogar no futebol japonês, mesmo quando estava na Europa ou no Brasil. Tinha muitos amigos que jogavam lá e falavam muito bem do país, da cultura, da comida e da tranquilidade", comentou.

"Quando voltei para o Bahia, eu não vinha jogando muito e pensei: “Estou perto dos 30 anos, talvez seja o momento de olhar para esse lado da Ásia”. A gente começa a pensar no futuro da carreira. Eu já não pensava mais em permanecer no Brasil", completou o jogador.

Contratado pelo Bahia em 2023, Ratão fez 54 jogos pelo Tricolor, dez gols e seis assistências, mas deixou Salvador ao fim da temporada 2024 após ter pouco espaço no time comandado por Rogério Ceni.