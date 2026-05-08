SALVADOR
Bahia x Cruzeiro: metrô terá operação especial para partida
Jogo será na Arena Fonte Nova, às 21h, e sistema contará com reforço de trens e agentes
O Metrô Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 8, que a partida entre o Esporte Clube Bahia e Cruzeiro, terá uma operação especial para dar o suporte necessário aos torcedores que estarão presentes no jogo.
A partida vai acontecer neste sábado, 9, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h.
Para o confronto válido pelo Campeonato Brasieiro, a Trilhos da Motiva, empresa responsável pelos metrôs, vai:
- forçar a quantidade de trens de acordo com a demanda;
- ampliará o número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações.
Vale ressaltar que os trens vão funcionar em seu horário habitual, das 5h à 0h, sem extensão. O preço da passagem do metrô é de R$4,10.
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De acordo com a gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, Cleo Garcia, a operação regular é mantida para assegurar o atendimento ao público ao longo do período.
"Manteremos a operação com reforço na quantidade de trens e no número de agentes nas estações, especialmente nas mais próximas à Arena Fonte Nova, para garantir um atendimento seguro e eficiente ao público durante a partida", afirma.
Formas de pagamento
Os clientes podem pagar as passagens diretamente na catraca de vários modos, como:
- cartões de crédito ou débito;
- celular com tecnologia NFC;
- smartwatches;
- pulseiras de pagamento;
- QR Codes adquiridos no aplicativo Recarga Pay, na parte inferior da catraca.
Além disso, pessoas que utilizam o Cartão Integração do Metrô pode realizar a recarga de forma prática por meio de:
- app CCR Mobilidade (disponível na App Store e Play Store;
- carteiras digitais como Banco do Brasil (para correntistas;
- Outros apps como KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi.
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