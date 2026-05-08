Bahia x Cruzeiro: metrô terá operação especial para partida

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O Metrô Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 8, que a partida entre o Esporte Clube Bahia e Cruzeiro, terá uma operação especial para dar o suporte necessário aos torcedores que estarão presentes no jogo.

A partida vai acontecer neste sábado, 9, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h.

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Para o confronto válido pelo Campeonato Brasieiro, a Trilhos da Motiva, empresa responsável pelos metrôs, vai:

forçar a quantidade de trens de acordo com a demanda;

ampliará o número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações.

Vale ressaltar que os trens vão funcionar em seu horário habitual, das 5h à 0h, sem extensão. O preço da passagem do metrô é de R$4,10.

De acordo com a gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, Cleo Garcia, a operação regular é mantida para assegurar o atendimento ao público ao longo do período.

"Manteremos a operação com reforço na quantidade de trens e no número de agentes nas estações, especialmente nas mais próximas à Arena Fonte Nova, para garantir um atendimento seguro e eficiente ao público durante a partida", afirma.

Formas de pagamento

Os clientes podem pagar as passagens diretamente na catraca de vários modos, como:

cartões de crédito ou débito;

celular com tecnologia NFC;

smartwatches;

pulseiras de pagamento;

QR Codes adquiridos no aplicativo Recarga Pay, na parte inferior da catraca.

Além disso, pessoas que utilizam o Cartão Integração do Metrô pode realizar a recarga de forma prática por meio de: