Erick Pulga revela ansiedade pela baixa produção ofensiva no Bahia

O atacante Erick Pulga vive um início de temporada com poucos gols em 2026. Em 21 jogos disputados pelo Esporte Clube Bahia até o momento, o jogador balançou as redes apenas uma vez, evidenciando um contraste significativo em relação ao desempenho apresentado no ano passado.



Isso porque, em 2025, quando chegou ao Esquadrão, Pulga acumulou sete gols marcados com a mesma quantidade de partidas disputadas nesta temporada. Na ocasião, o atacante balançou as redes em momentos importantes, como na final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, além de ter marcado o gol que garantiu o primeiro triunfo internacional da história do Bahia na Libertadores, diante do Nacional, do Uruguai.

Devido à baixa produção ofensiva no quesito gols marcados, o ponta-esquerda do Tricolor de Aço revelou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 7, que o momento pode estar relacionado à ansiedade de voltar a balançar as redes. Segundo o atacante, a angústia tem atrapalhado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acredito que estou um pouco ansioso em relação a isso Erick Pulga - atacante do Bahia

Pulga durante a coletiva no CT Evaristo de Macedo | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Apesar da ansiedade, Erick Pulga garantiu que está trabalhando para que os gols aconteçam novamente. O jogador também destacou o esforço para evoluir em outros aspectos do jogo e afirmou acreditar que “o gol vai sair naturalmente”.



“Fico feliz pelo meu desempenho em campo. Acho que melhorei muito em relação ao que era antes, principalmente na marcação, dedicação, vontade e entrega. Tenho que agradecer também ao Rogério pelo que vem implantando comigo no dia a dia. Ele tem me ajudado bastante, e vou trabalhar muito para que os gols aconteçam”, afirmou o camisa 16 do Bahia.



Buscando fazer as pazes com os gols após 12 partidas sem marcar — seu último e único tento na temporada foi contra o Juazeirense —, Erick Pulga tentará encerrar o jejum neste sábado, 9, quando o Bahia enfrenta o Cruzeiro, às 21h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.