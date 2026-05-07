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VANTAGEM FÍSICA

Bahia encara cansaço do Cruzeiro com o dobro de dias para treinamentos

Raposa jogou no Chile pela Libertadores e terá apenas dois dias de preparação

Lucas Vilas Boas
Por

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Bahia tem semana livres de treinamentos para encarar o Cruzeiro
Bahia tem semana livres de treinamentos para encarar o Cruzeiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia aposta na vitalidade de seus jogadores para vencer o duelo contra o Cruzeiro, marcado para o próximo sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá fôlego dobrado em relação ao adversário mineiro.

Enquanto o Esquadrão de Aço entrou em campo pela última vez no domingo, 3, e teve cinco dias de treinamentos, o Cruzeiro enfrentou a Universidad Católica-CHI na última quarta, 6, e terá apenas dois dias para pensar no duelo em Salvador.

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A Raposa empatou em 0 a 0 em confronto pela fase de grupos da Copa Libertadores e usou seus titulares no Chile. Jogadores importantes como Kaio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno, por exemplo, estiveram em campo nas últimas três partidas da equipe, que foram disputados em um intervalo de três dias.

Além disso, o Cruzeiro joga duas partidas por semana desde o início de abril e vem com uma sequência de 11 jogos nesta série. O Bahia, por outro lado, vem utilizando sua segunda semana cheia de treinos.

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Ponto positivo e negativo

Questionado sobre a importância de ter uma semana cheia para treinamentos, o técnico Rogério Ceni destacou o ganho na parte física, mas mencionou um lado negativo.

"Ajuda muito na parte física (a semana livre para treinos). O que atrapalha é que você não consegue rotacionar o time. Você tem alguns jogadores que ficam com baixa minutagem, e isso atrapalha eles a entrar no ritmo dos titulareso", disse o técnico Rogério Ceni após o empate contra o São Paulo.

Sempre tem alguém que fica com o rosto mais feio, que quer minutos, então é ruim para isso
Rogério Ceni

"Mas é melhor para você trabalhar situações de jogo diferentes. Administrar pessoas é sempre mais difícil quando você tem um jogo por semana. Com dois jogos você consegue rotacionar melhor e deixa as pessoas mais felizes. Mas é melhor ter o tempo para treinar, você consegue trabalhar mais coisas", completou.

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