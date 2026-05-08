CBF confirma datas da semifinal do Vitória na Copa do Nordeste

O Esporte Clube Vitória já sabe os dias em que entrará em campo na semifinal da Copa do Nordeste, contra o ABC, por uma vaga na decisão da competição. Nesta quinta-feira, 7, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da terceira fase do torneio e, conforme o documento, o Leão da Barra jogará nos dias 20 e 27 de maio, respectivamente.



No entanto, o ofício publicado pela entidade não detalhou os horários dos confrontos. A partida de ida será realizada sob mando de campo do Vitória, no Barradão, enquanto o jogo de volta acontecerá em Natal (RN), no Frasqueirão.

Veja o documento:

Calendário apertado desafia o Vitória

Com a confirmação das datas, o Vitória terá pela frente uma verdadeira maratona de jogos até a pausa no calendário do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026. Em um intervalo de três semanas, o Leão da Barra disputará sete partidas, o que representa uma média de um jogo a cada três dias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira os jogos do Vitória até a pausa:

9 de maio — Fluminense — Brasileirão

14 de maio — Flamengo — Copa do Brasil

17 de maio — Red Bull Bragantino — Brasileirão

20 de maio — ABC — Copa do Nordeste

23 de maio — Internacional — Brasileirão

27 de maio — ABC — Copa do Nordeste

30 de maio — Santos — Brasileirão

Vitória percorrerá quase 8 mil km em 13 dias

Três dias antes do primeiro duelo da semifinal do Nordestão, no Barradão, o Vitória enfrentará o Red Bull Bragantino, fora de casa, em Bragança Paulista (SP). Já após a partida de ida, o Leão voltará a campo apenas três dias depois, desta vez diante do Internacional, em Salvador.

Para o confronto decisivo, em Natal (RN), o roteiro se repetirá. O duelo contra o Colorado acontecerá três dias antes da segunda partida da semifinal da Copa do Nordeste e, novamente após apenas três dias, o Vitória entrará em campo na Vila Belmiro, em Santos (SP), para enfrentar o Santos no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial da Fifa.

Dessa forma, em razão do calendário apertado, o Vitória percorrerá aproximadamente 7.928 km — entre Salvador, Bragança Paulista, Natal e Santos — em um intervalo de apenas 13 dias.