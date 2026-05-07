Atacante que nem estreou no Vitória veio "fora de forma", diz diretor
Jogador de 29 anos foi contratado em janeiro
Contratado no fim de janeiro, o centroavante Pedro Henrique segue sem estrear pelo Esporte Clube Vitória. O jogador de 29 anos chegou ao clube fora de forma e depois sofreu uma sequência de lesões, incluindo uma fratura no braço durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura.
De acordo com Sérgio Papellin, executivo de futebol rubro-negro, o atacante chegou ao Vitória com boas expectativas. O diretor detalhou sobre os problemas físicos sofridos pelo atleta que veio do Yunnan Yukun, da China.
"A gente tinha muita esperança no Pedro Henrique, tem esperança que ele nos ajude, mas assim. Ele chegou fora do peso e começou a se condicionar, aí teve uma lesão muscular por estar fora de forma há muito tempo, ficou acima do peso. Aí depois quando voltou da lesão, quebrou o braço, passou praticamente dois meses sem poder treinar", disse Papellin ao Canal do Dinâmico.
"Quando começou a treinar, abriu outra lesão. Então, nós estamos há três meses aqui esperando para ele estrear. Torcer para que se recupere, para poder ele saber se joga ou se não joga aqui", completou o dirigente.
Nascido em Goiás, Pedro Henrique foi revelado pelo Anápolis. Ele acumula passagens por Atlético-GO, Grêmio Anápolis, Leixões, Benfica B, Feirense e Farense, de Portugal, Radomiak Radom, da Polônia, Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, Wuhan Three Towns e Yunnan Yukun, ambos da China.
O atacante tem contrato com o Leão até o fim deste ano.
