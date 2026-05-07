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GANCHO

Erick tem punição reduzida pelo STJD, mas vira desfalque contra o Flu

Atacante havia sido suspenso por duas partidas

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Erick tem punição reduzida pelo STJD, mas vira desfalque contra o Flu
- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após novo julgamento realizado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta manhã de quinta-feira, 7, foi determinado que o atacante Erick, do Esporte Clube Vitória, teve sua pena reduzida de dois, para um jogo de suspensão.

Fábio Mota, por outro lado, teve sua suspensão diminuída de 30 para 15 dias. Ambos os rubro-negros conseguiram efeito suspensivo concedido pelo Tribunal, mas o presidente já estava fora de suas atividades pois só teria a pena congelada a partir do 16º dia.

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O atleta e o dirigente haviam sido punidos pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), após criticarem duramente a arbitragem dos jogos contra Flamengo, pela Copa do Brasil, e Athletico, no Brasileirão.

Além deles, o técnico Jair Ventura também foi denunciado pelo mesmo motivo, mas acabou absolvido desde o primeiro julgamento e escapou de qualquer gancho.

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Erick vira desfalque

Com a decisão final do STJD, Erick não poderá enfrentar o Fluminense neste sábado, 9, às 18h, pela 15ª rodada do Brasileirão. O também ponta-direita Marinho deve assumir a titularidade no lugar do camisa 33.

Além de Erick, o Rubro-Negro também não poderá contar com o meia Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Entenda o caso

Após a derrota para o Athletico por 3 a 1, no dia 26 de abril, na Arena da Baixada, o Vitória reclamou de três lances capitais envolvendo a arbitragem. Um pênalti polêmico marcado e duas expulsões não dadas.

Durante entrevista coletiva, o presidente Fábio Mota fez um forte desabafo com críticas à CBF e clamou: "respeitem o Vitória". Além dele, o técnico Jair Ventura e jogadores do Leão também se pronunciaram.

Jair Ventura e Fábio Mota durante pronunciamento sobre a arbitragem
Jair Ventura e Fábio Mota durante pronunciamento sobre a arbitragem | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Um dos mais exaltados foi o atacante Erick, destaque ofensivo da equipe na temporada, que acusou a arbitragem de ter "roubado de novo" em entrevista na zona mista. Ele se referiu também ao revés diante do Flamengo, jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Depois das declarações, Erick, Fábio Mota e Jair Ventura foram denunciados pela Procuradoria do STJD com base no artigo 258, parágrafo segundo, do CBJD, sobre "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

O trio foi julgado pela 3ª Comissão Disciplinar logo em seguida, no dia 30 de abril, sendo que apenas o técnico não pegou nenhuma punição.

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Tags:

Erick Vitória esporte clube vitória Fluminense

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