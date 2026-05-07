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BRASILEIRÃO

Fluminense x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

O confronto pela 15ª rodada do Brasileirão acontece neste sábado, 9, às 18h, no Maracanã

Marina Branco
Por
| Atualizada em

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Vitória e Fluminense
Vitória e Fluminense - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Depois de garantir a classificação em casa na Copa do Nordeste, o Vitória volta as atenções para o Brasileirão e viaja mais uma vez ao Maracanã para enfrentar o Fluminense neste sábado, 9, às 18h, pela 15ª rodada do campeonato.

De um lado, o Fluminense mira na vice-liderança da tabela, tentando passar o Flamengo, segundo colocado. O Vitória, por sua vez, está em nono, e tenta se aproximar o máximo possível do G-6 da competição.

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Os últimos jogos, inclusive, deram boas esperanças ao Vitória. Vindo de um 4 a 1 no Coritiba e uma classificação em cima do Ceará, o Leão da Barra teve bons jogos recentes, chegando a 18 pontos no Brasileirão.

Já o Fluminense foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional no último final de semana, acumulando 26 pontos no torneio até aqui, apenas um abaixo do Flamengo, uma posição acima.

Transmissão

A partida será transmitida na TV fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

No Fluminense, as principais lacunas são deixadas pelo zagueiro Jemmes, suspenso por terceiro amarelo, Cano e Martinelli, ambos por lesão. Já no Vitória, os principais desfalques ficam por conta de Matheuzinho, também suspenso, Erick, punido, Pedro Henrique, Camutanga, Dudu e Gabriel Vasconcelos, todos no departamento médico do clube.

Fluminenese: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilheme Arana (Renê); Hércules e Nonato; Canobbio, Savarino e Soteldo; Castillo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldía.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Marinho, Renê e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.

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Tags:

Brasileirão esporte clube vitória Fluminense

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