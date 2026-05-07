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ESPORTES

Renê tem melhor início de centroavantes do Vitória desde 2018

Atacante completou seu 10º jogo pelo Leão da Barra

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Renê comemora gol pelo Vitória
Renê comemora gol pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Embora não tenha balançado as redes na classificação contra o Ceará pela Copa do Nordeste, Renê completou seu 10º jogo pelo Esporte Clube Vitória, nesta quarta-feira, 6, com estatísticas expressivas. O camisa 91 vive o melhor início de um centroavante do clube nos últimos oito anos. O levantamento foi produzido pelo portal A TARDE.

Renê marcou cinco gols e distribuiu uma assistência em suas primeiras 10 partidas pelo Leão, tendo começo superior em números do que nomes importantes como Alerrandro, artilheiro do Brasileirão de 2024, e Renato Kayzer, referência ofensiva no atual elenco.

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As seis participações em gols de Renê são o maior número de qualquer 'camisa 9' rubro-negro desde Denilson, atleta que anotou seis tentos nas suas primeiras dez partidas pelo Vitória na temporada 2018.

Considerando jogadores de qualquer posição, Rafinha também fez seis gols pela Série C de 2022 no mesmo recorte. Ele, contudo, atuava como atacante de beirada pelo lado esquerdo, enquanto Santiago Tréllez ficava no comando do ataque.

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Jair Ventura avalia dupla de ataque

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, que garantiu o Vitória na semifinais do Nordestão, o técnico Jair Ventura comentou sobre a possibilidade de Renê e Kayzer jogarem juntos. Eles chegaram a formar dupla em parte do confronto desta quarta.

“Importante você ter dois camisas 9. O Renê tem muita mobilidade e permite isso. Fico muito feliz. Renê participou dos quatro gols contra o Coritiba, fez contra o Athletico. Kayzer fez o gol hoje. Dor de cabeça boa para o treinador, saber que podemos contar com essas opções”, afirmou.

Renê participou dos quatro gols do Vitória contra o Coritiba
Renê participou dos quatro gols do Vitória contra o Coritiba | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Primeiros 10 jogos de centroavantes do Vitória desde 2018

  • Renê (2026) - 5 gols e 1 assistência
  • Renzo López (2025) - 1 gol
  • Renato Kayzer (2025) - 4 gols
  • Carlinhos (2025) - 2 gols
  • Alerrandro (2024) - 3 gols e 2 assistências
  • Janderson (2024) - 1 gol
  • Luiz Adriano (2024) - 1 gol
  • Léo Gamalho (2023) - 2 gols e 1 assistência
  • Welder (2023) - 2 gols
  • Guilheme Queiroz (2022) - 1 gol
  • Samuel (2021) - 2 gols
  • Júnior Viçosa (2020) - 0 participações
  • Anselmo Ramon (2019) - 4 gols e 1 assistência
  • Jordy Caicedo (2019) - 1 gol
  • Eron (2018 e 2019) - 0 participações
  • Denilson (2018) - 6 gols

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