Renê tem melhor início de centroavantes do Vitória desde 2018

Embora não tenha balançado as redes na classificação contra o Ceará pela Copa do Nordeste, Renê completou seu 10º jogo pelo Esporte Clube Vitória, nesta quarta-feira, 6, com estatísticas expressivas. O camisa 91 vive o melhor início de um centroavante do clube nos últimos oito anos. O levantamento foi produzido pelo portal A TARDE.

Renê marcou cinco gols e distribuiu uma assistência em suas primeiras 10 partidas pelo Leão, tendo começo superior em números do que nomes importantes como Alerrandro, artilheiro do Brasileirão de 2024, e Renato Kayzer, referência ofensiva no atual elenco.

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As seis participações em gols de Renê são o maior número de qualquer 'camisa 9' rubro-negro desde Denilson, atleta que anotou seis tentos nas suas primeiras dez partidas pelo Vitória na temporada 2018.

Considerando jogadores de qualquer posição, Rafinha também fez seis gols pela Série C de 2022 no mesmo recorte. Ele, contudo, atuava como atacante de beirada pelo lado esquerdo, enquanto Santiago Tréllez ficava no comando do ataque.

Jair Ventura avalia dupla de ataque

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, que garantiu o Vitória na semifinais do Nordestão, o técnico Jair Ventura comentou sobre a possibilidade de Renê e Kayzer jogarem juntos. Eles chegaram a formar dupla em parte do confronto desta quarta.

“Importante você ter dois camisas 9. O Renê tem muita mobilidade e permite isso. Fico muito feliz. Renê participou dos quatro gols contra o Coritiba, fez contra o Athletico. Kayzer fez o gol hoje. Dor de cabeça boa para o treinador, saber que podemos contar com essas opções”, afirmou.

Renê participou dos quatro gols do Vitória contra o Coritiba | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Primeiros 10 jogos de centroavantes do Vitória desde 2018