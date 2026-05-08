Sanabria é o ponta com mais participações em gols e menos jogos pelo Bahia

Mesmo sem ocupar uma vaga entre os titulares do Esporte Clube Bahia, o atacante Mateo Sanabria vem se destacando pela eficiência ofensiva na temporada de 2026. O argentino, que atua pelos lados do campo, é atualmente o ponta do elenco com maior número de participações diretas em gols, mesmo sendo o jogador da posição com menos partidas disputadas no ano.





Até aqui, Sanabria soma dois gols e três assistências em apenas 13 jogos pelo Tricolor de Aço, totalizando cinco participações ofensivas. O número chama atenção principalmente pelo contexto: apenas duas dessas partidas foram iniciadas como titular sob o comando do técnico Rogério Ceni.





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Entre os atacantes de beirada do elenco, o argentino lidera o ranking de contribuições ofensivas. Kike Oliveira aparece logo atrás, com quatro participações em gols — dois gols e duas assistências — em 21 jogos disputados. Erick Pulga, por sua vez, possui um gol e duas assistências em 21 partidas, enquanto Ademir contabiliza dois gols e uma assistência em 20 confrontos.





Confira os números:

Sanabria: 2 gols e 3 assistências (5 participações em gols)

Kike Oliveira: 2 gols e 2 assistências (4 participações em gols)

Erick Pulga: 1 gol e 2 assistências (3 participações em gols)

Ademir: 2 gols e 1 assistência (3 participações em gols)

A superioridade ofensiva do argentino fica ainda mais evidente quando a análise leva em consideração a minutagem dos jogadores. Apesar de ter participado de 13 partidas, Sanabria esteve em campo por apenas 318 minutos em 2026 — o equivalente a aproximadamente três jogos completos.





Com isso, o atacante registra uma média de uma participação em gol a cada 63 minutos, índice bastante superior ao dos demais pontas do elenco. Erick Pulga, por exemplo, já acumula 1.361 minutos em campo, o equivalente a cerca de 15 partidas completas. Kike Oliveira soma 1.270 minutos, aproximadamente 14 jogos inteiros, enquanto Ademir possui 749 minutos disputados, algo em torno de oito partidas completas.





Veja a minutagem dos pontas do Bahia na temporada:

Pulga: 21 jogos (1.361 minutos — aproximadamente 15 partidas completas)

Kike Oliveira: 21 jogos (1.270 minutos — aproximadamente 14 partidas completas)

Ademir: 20 jogos (749 minutos — aproximadamente 8 partidas completas)

Sanabria: 13 jogos (318 minutos — aproximadamente 3 partidas completas)

Parte do baixo número de jogos e minutagem do argentino na temporada é explicada pelos problemas físicos enfrentados no início do ano. Sanabria iniciou 2026 tratando uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior (LCP) e só estreou na temporada em fevereiro, na partida contra o Fluminense. Posteriormente, o atacante ainda desfalcou a equipe em duas partidas por conta de uma tendinite.



Mesmo assim, os números colocam o jogador em evidência dentro do elenco tricolor. Diante da eficiência apresentada nas oportunidades recebidas, cresce o questionamento: não está na hora de Mateo Sanabria ganhar uma sequência como titular no Bahia?