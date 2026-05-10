"Culpa do treinador e dos atletas também", desabafa volante do Bahia

Titular nos últimos dois jogos do Esporte Clube Bahia, Erick vinha de uma sequência no banco de reservas e até sem ser utilizado antes da lesão de Caio Alexandre. Embora tenha começado jogando na partida contra o Cruzeiro, neste sábado, 9, o meio-campista viu o Tricolor perder de virada por 2 a 1, pela rodada 15 do Brasileirão.

Em entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova, Erick falou sobre a importância de respeitar seus companheiros, as decisões de técnico Rogério Ceni e saber esperar sua oportunidade. De acordo com o volante, as escolhas do técnico "não dizem respeito" a ele.

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"Quando ele [Ceni] me coloca eu tento dar o meu melhor, quando eu não sou escolhido eu tento ser o melhor companheiro possível, apoiando os que estão jogando, porque todo mundo trabalha sério. Nesse caso, as escolhas do treinador não dizem respeito a mim. Eu como atleta e meus companheiros, todos eles, temos trabalhado sério. Infelizmente os resultados não tem acontecido, mas eu sei que a gente vai trabalhar e continuar fazendo o melhor para conseguir os resultados positivos", comentou Erick.

Com apenas um triunfo nos últimos sete jogos, o Bahia amarga má fase e diversos questionamentos sobre o trabalho de Ceni aparecem. O camisa 14, contudo, entende que as responsabilidades pelo mau momento estão divididas entre todos.

“No atual cenário do futebol brasileiro, tudo que acontece de ruim tende a cair nas costas do treinador. Eu acho que nós, como atletas, também temos que assumir nossa responsabilidade, entender que ainda não estamos jogando o futebol que apresentamos ano passado e que conseguimos apresentar em algumas partidas. A gente tem oscilado muito. Acredito que não seja só culpa do treinador. Tem a culpa do treinador, tem a culpa dos atletas também. Precisamos melhorar”, explicou o volante.

Próximo compromisso

O Bahia volta a jogar na quarta-feira, 13, contra o Remo, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, válida pela rodada de volta da quinta fase. Para levar o confronto para a disputa de pênaltis, o Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença.