"Todos temos que melhorar, Rogério tem que melhorar", dispara atacante do Bahia

Com apenas um triunfo nos últimos sete jogos e há quatro rodadas sem vencer no Brasileirão, o Esporte Clube Bahia vive momento delicado na temporada. Neste sábado, 9, o Bahia foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, de virada, em plena Arena Fonte Nova.

Em entrevista depois do apito final, Willian José reconheceu a má fase e afirmou que "todo mundo precisa melhorar", mencionando também o técnico Rogério Ceni. Segundo o centroavante, o Tricolor está "devendo".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu acredito que trabalhamos muito bem a semana toda para fazer um grande jogo hoje. A gente sabe que estamos devendo para a torcida. Como eu falei depois do último jogo contra o São Paulo, todo mundo tem que melhorar”, disse o atacante ao Sportv.

“Eu tenho que melhorar, o grupo tem que melhorar, o Rogério [Ceni] tem que melhorar. Então, acredito que fizemos uma ótima semana de trabalho para chegar hoje aqui e fazer um grande jogo, para dar alegria para o nosso torcedor com o triunfo”, completou.

Preocupação

Willian José precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o campo pouco depois de sofrer o pênalti que originou o gol do Esquadrão.

No lance, o camisa 12 foi ao chão após uma entrada dura do zagueiro Fabrício Bruno, advertido com cartão amarelo. O camisa 12 ainda tentou permanecer em campo, mas acabou dando lugar a Everaldo apenas sete minutos após o lance, seguindo direto para o vestiário.

O Bahia volta a jogar na quarta-feira, 13, contra o Remo, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, válida pela rodada de volta da quinta fase.