Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA X CRUZEIRO

Preocupa? Willian José deixa campo após entrada dura; confira

Atacante sofreu entrada dura de Fabrício Bruno, tentou permanecer em campo, mas foi substituído ainda no primeiro tempo

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Willian José sente tornozelo e preocupa o Bahia
Willian José sente tornozelo e preocupa o Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante Willian José precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Esporte Clube Bahia e Cruzeiro, que empatam parcialmente na Arena Fonte Nova, neste sábado, 9, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador deixou o campo pouco depois de sofrer o pênalti que originou o gol de abertura do placar para o Esquadrão. No lance, o camisa 12 foi ao chão após uma entrada dura de Fabrício Bruno, advertido com cartão amarelo.

Leia Também:

Bahia perde Ramos Mingo para duelo contra o Grêmio no Brasileirão
Bahia busca empate diante do Mixto e segue no G-5 da Série A1
Rei dos gols na Ásia, ex-Bahia revela bastidores de fase artilheira

Nas imagens da jogada, o tornozelo direito de Willian José aparenta torcer na dividida com o zagueiro do Cruzeiro. O atacante ainda tentou permanecer em campo, mas acabou dando lugar a Everaldo apenas sete minutos após o lance. O camisa 12 sequer foi para o banco de reservas, seguindo direto para o vestiário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja o lance:

Willian José atravessa um momento delicado com a torcida tricolor na temporada, mas segue como um dos principais goleadores do Tricolor de Aço em 2026, com oito gols marcados. O atacante divide a artilharia da equipe com Luciano Juba, que também chegou ao oitavo gol no ano após converter o pênalti diante do Cruzeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia Willian José

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian José sente tornozelo e preocupa o Bahia
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Willian José sente tornozelo e preocupa o Bahia
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Willian José sente tornozelo e preocupa o Bahia
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Willian José sente tornozelo e preocupa o Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x