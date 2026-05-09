Preocupa? Willian José deixa campo após entrada dura; confira

O atacante Willian José precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Esporte Clube Bahia e Cruzeiro, que empatam parcialmente na Arena Fonte Nova, neste sábado, 9, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O jogador deixou o campo pouco depois de sofrer o pênalti que originou o gol de abertura do placar para o Esquadrão. No lance, o camisa 12 foi ao chão após uma entrada dura de Fabrício Bruno, advertido com cartão amarelo.





Nas imagens da jogada, o tornozelo direito de Willian José aparenta torcer na dividida com o zagueiro do Cruzeiro. O atacante ainda tentou permanecer em campo, mas acabou dando lugar a Everaldo apenas sete minutos após o lance. O camisa 12 sequer foi para o banco de reservas, seguindo direto para o vestiário.

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Veja o lance:

O lance do pênalti do Bahia. pic.twitter.com/ArjQyUIK9K — Vou de Bahêa (@voudebahea) May 10, 2026

Willian José atravessa um momento delicado com a torcida tricolor na temporada, mas segue como um dos principais goleadores do Tricolor de Aço em 2026, com oito gols marcados. O atacante divide a artilharia da equipe com Luciano Juba, que também chegou ao oitavo gol no ano após converter o pênalti diante do Cruzeiro.