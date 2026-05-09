HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO FEMININO

Bahia busca empate diante do Mixto e segue no G-5 da Série A1

Com gol de Aila, Mulheres de Aço ficaram no 1 a 1 fora de casa e chegaram aos 17 pontos

Téo Mazzoni
Bahia busca empate contra o Mixto e mantém quinta posição - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia ficou no empate por 1 a 1 com o Mixto, na noite deste sábado, 9, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Com o resultado, as Mulheres de Aço chegaram aos 17 pontos e permaneceram na quinta colocação da tabela.

Jogando fora de casa, a equipe comandada por Felipe Freitas saiu atrás do placar aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o Mixto abriu o marcador.

O Tricolor, porém, reagiu ainda antes do intervalo. Já nos acréscimos da etapa inicial, Suelen cobrou escanteio na medida para Aila, que apareceu bem pelo alto e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual.

Para a partida, o Bahia iniciou com Yanne; Isa Fernandes (Dan), Aila, Tchula (Tosti) e Anaju (Ellen); Suelen (Carol Martins), Angela e Raquel; Cassia, Roque e Gica (Martina).

Agora, o próximo compromisso das Mulheres de Aço será diante do Internacional, no sábado, 16, às 16h, na Arena Cajueiro.

