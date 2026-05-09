Bahia perde Ramos Mingo para duelo contra o Grêmio no Brasileirão

O Esporte Clube Bahia está empatando parcialmente a partida diante do Cruzeiro, neste sábado, 9, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, mas o técnico Rogério Ceni já começa a lidar com uma dor de cabeça para o próximo compromisso na competição.

Isso porque o zagueiro Ramos Mingo foi advertido com o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Esquadrão no duelo diante do Grêmio, no próximo domingo, 17, novamente na Fonte Nova, pela 16ª rodada do Brasileirão. O argentino cumprirá suspensão automática.



Para a vaga de Mingo, o comandante tricolor conta com duas opções: os zagueiros Kanu e Luiz Gustavo. No entanto, vale destacar que o primeiro nome citado ficou fora da partida deste sábado devido a um quadro de conjuntivite.

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Dessa forma, caso o problema persista, Ceni poderá promover a estreia do defensor de 19 anos — contratado justamente para ser o substituto de Mingo — no Campeonato Brasileiro.



Antes de decidir quem substituirá Mingo no duelo pelo Brasileirão, porém, Rogério Ceni ainda contará com a presença do argentino em uma decisão no meio da semana.



Nesta quarta-feira, 13, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), o Bahia enfrenta o Remo precisando reverter a desvantagem de 3 a 1 para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.