PROBLEMA
Willian José fica fora de treino e pode ser desfalque em Remo x Bahia
Esquadrão de Aço treinou no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira
Siga o A TARDE no Google
Com apenas um triunfo nos últimos sete jogos, o Esporte Clube Bahia vive momento delicado na temporada. Para além da má fase, o Tricolor pode ter um desfalque importante para enfrentar o Remo, próximo adversário.
Durante a reapresentação do elenco tricolor nesta segunda-feira, 11, no CT Evaristo de Macedo, Willian José não participou do treinamento. O atacante ficou apenas em tratamento no departamento médico e virou preocupação para a Copa do Brasil.
Willian precisou ser substituído no primeiro tempo da derrota para o Cruzeiro, no último sábado, 9, após sofrer uma entrada dura do zagueiro Fabrício Bruno em seu tornozelo. Ao deixar o campo, o centroavante seguiu direto para o vestiário.
Leia Também:
Próximo compromisso
Com Willian José como dúvida, o Bahia volta a jogar na quarta-feira, 13, às 21h30, contra o Remo, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, válida pela rodada de volta da quinta fase.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes