Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROBLEMA

Willian José fica fora de treino e pode ser desfalque em Remo x Bahia

Esquadrão de Aço treinou no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira

João Grassi
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
William José em treino do Bahia
William José em treino do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com apenas um triunfo nos últimos sete jogos, o Esporte Clube Bahia vive momento delicado na temporada. Para além da má fase, o Tricolor pode ter um desfalque importante para enfrentar o Remo, próximo adversário.

Durante a reapresentação do elenco tricolor nesta segunda-feira, 11, no CT Evaristo de Macedo, Willian José não participou do treinamento. O atacante ficou apenas em tratamento no departamento médico e virou preocupação para a Copa do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Willian precisou ser substituído no primeiro tempo da derrota para o Cruzeiro, no último sábado, 9, após sofrer uma entrada dura do zagueiro Fabrício Bruno em seu tornozelo. Ao deixar o campo, o centroavante seguiu direto para o vestiário.

Leia Também:

"Culpa do treinador e dos atletas também", desabafa volante do Bahia
"Todos temos que melhorar, Rogério tem que melhorar", dispara atacante do Bahia
Preocupa? Willian José deixa campo após entrada dura; confira

Próximo compromisso

Com Willian José como dúvida, o Bahia volta a jogar na quarta-feira, 13, às 21h30, contra o Remo, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, válida pela rodada de volta da quinta fase.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
William José em treino do Bahia
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

William José em treino do Bahia
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

William José em treino do Bahia
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

William José em treino do Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x