Willian José fica fora de treino e pode ser desfalque em Remo x Bahia

Com apenas um triunfo nos últimos sete jogos, o Esporte Clube Bahia vive momento delicado na temporada. Para além da má fase, o Tricolor pode ter um desfalque importante para enfrentar o Remo, próximo adversário.

Durante a reapresentação do elenco tricolor nesta segunda-feira, 11, no CT Evaristo de Macedo, Willian José não participou do treinamento. O atacante ficou apenas em tratamento no departamento médico e virou preocupação para a Copa do Brasil.

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Willian precisou ser substituído no primeiro tempo da derrota para o Cruzeiro, no último sábado, 9, após sofrer uma entrada dura do zagueiro Fabrício Bruno em seu tornozelo. Ao deixar o campo, o centroavante seguiu direto para o vestiário.

Próximo compromisso

Com Willian José como dúvida, o Bahia volta a jogar na quarta-feira, 13, às 21h30, contra o Remo, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, válida pela rodada de volta da quinta fase.