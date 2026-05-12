Filho de Ancelotti confirma Neymar na pré-lista da Seleção Brasileira

O nome de Neymar segue vivo na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Davide Ancelotti confirmou que o camisa 10 do Santos Futebol Clube está entre os 55 jogadores incluídos na pré-lista enviada à Fifa.

A declaração foi dada ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Filho de Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira, Davide destacou a evolução física do atacante, mas evitou confirmar sua presença definitiva entre os convocados para o Mundial.



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Se ele está nessa lista é porque sua condição física está melhorando Davide Ancelotti - auxiliar técnico da Seleção Brasileira

"Depois, até o dia 18 de maio, faremos a redução até chegar aos 26 que irão para os Estados Unidos", explica Davide Ancelotti, filho de Carlo, técnico da Seleção Brasileira, em entrevista ao Tripletta, o podcast da Gazzetta dello Sport.

A pré-lista faz parte das exigências administrativas da Fifa para todas as seleções classificadas à Copa do Mundo. Cada país precisa encaminhar uma relação preliminar contendo entre 35 e 55 atletas aptos a disputar a competição, incluindo obrigatoriamente ao menos quatro goleiros.





Somente jogadores presentes nessa lista inicial podem integrar a convocação oficial do Mundial. Dessa forma, quem fica fora da relação praticamente perde qualquer possibilidade de disputar a competição. Ainda assim, integrar a pré-lista não assegura presença entre os 26 nomes finais escolhidos pela comissão técnica de Carlo Ancelotti.

Antes da convocação definitiva, Neymar ainda terá duas oportunidades para mostrar evolução física e técnica defendendo o Santos. Curiosamente, ambos os compromissos serão diante do Coritiba Foot Ball Club. O primeiro confronto acontece nesta quarta-feira, 13, pela Copa do Brasil, valendo vaga na próxima fase da competição. Já o segundo duelo será disputado no domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro Série A.

A convocação oficial da Seleção Brasileira será anunciada na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.