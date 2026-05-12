Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EX-FLAMENGO

Chelsea avalia técnico brasileiro para assumir comando em 2026/27

Ex-Flamengo aparece entre os candidatos para assumir os Blues após demissão de Liam Rosenior.

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Brasileiro desponta como opção para comandar o Chelsea
Brasileiro desponta como opção para comandar o Chelsea - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O nome de Filipe Luís ganhou força nos bastidores do futebol inglês. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Telegraph, o ex-treinador do Flamengo aparece entre os candidatos avaliados pelo Chelsea para assumir o comando técnico da equipe na próxima temporada europeia.

A procura por um novo treinador começou após a demissão de Liam Rosenior, anunciada no fim de abril. De acordo com a publicação, a diretoria dos Blues trabalha com uma lista de cinco ou seis possíveis substitutos e vê Filipe Luís como um nome que se encaixa no perfil desejado pelo clube.

O fator que mais chama atenção dos dirigentes ingleses é o início promissor da trajetória do brasileiro como técnico. Em pouco tempo à frente do Flamengo, Filipe Luís acumulou conquistas importantes e passou a ser visto como um dos treinadores mais promissores da nova geração sul-americana.

Leia Também:

Clube do Grupo City vive crise e luta contra rebaixamento
Rogério Ceni aponta jogo contra o Remo como decisão pela “honra”
Com Vitória, saiba datas e horários das semifinais da Copa do Nordeste

No comando da equipe carioca, o ex-lateral conquistou títulos de peso, como a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro Série A, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

Além do sucesso recente como treinador, Filipe Luís também conhece de perto o ambiente do Chelsea. Durante a temporada 2014/15, o brasileiro defendeu o clube londrino e participou das campanhas vitoriosas da Premier League e da EFL Cup.

Apesar do interesse, a concorrência pelo cargo promete ser forte. Ainda segundo o The Telegraph, outros nomes também aparecem entre os cotados para assumir o Chelsea, como Xabi Alonso, ex-Bayer 04 Leverkusen e Real Madrid Club de Fútbol, Marco Silva, do Fulham Football Club, Oliver Glasner, que deixará o Crystal Palace Football Club ao fim da temporada, Andoni Iraola, do AFC Bournemouth, e Edin Terzić, vice-campeão da UEFA Champions League de 2024 com o Borussia Dortmund.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chelsea Filipe Luís

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasileiro desponta como opção para comandar o Chelsea
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Brasileiro desponta como opção para comandar o Chelsea
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Brasileiro desponta como opção para comandar o Chelsea
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Brasileiro desponta como opção para comandar o Chelsea
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x