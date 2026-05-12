Chelsea avalia técnico brasileiro para assumir comando em 2026/27

O nome de Filipe Luís ganhou força nos bastidores do futebol inglês. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Telegraph, o ex-treinador do Flamengo aparece entre os candidatos avaliados pelo Chelsea para assumir o comando técnico da equipe na próxima temporada europeia.



A procura por um novo treinador começou após a demissão de Liam Rosenior, anunciada no fim de abril. De acordo com a publicação, a diretoria dos Blues trabalha com uma lista de cinco ou seis possíveis substitutos e vê Filipe Luís como um nome que se encaixa no perfil desejado pelo clube.



O fator que mais chama atenção dos dirigentes ingleses é o início promissor da trajetória do brasileiro como técnico. Em pouco tempo à frente do Flamengo, Filipe Luís acumulou conquistas importantes e passou a ser visto como um dos treinadores mais promissores da nova geração sul-americana.





No comando da equipe carioca, o ex-lateral conquistou títulos de peso, como a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro Série A, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.



Além do sucesso recente como treinador, Filipe Luís também conhece de perto o ambiente do Chelsea. Durante a temporada 2014/15, o brasileiro defendeu o clube londrino e participou das campanhas vitoriosas da Premier League e da EFL Cup.



Apesar do interesse, a concorrência pelo cargo promete ser forte. Ainda segundo o The Telegraph, outros nomes também aparecem entre os cotados para assumir o Chelsea, como Xabi Alonso, ex-Bayer 04 Leverkusen e Real Madrid Club de Fútbol, Marco Silva, do Fulham Football Club, Oliver Glasner, que deixará o Crystal Palace Football Club ao fim da temporada, Andoni Iraola, do AFC Bournemouth, e Edin Terzić, vice-campeão da UEFA Champions League de 2024 com o Borussia Dortmund.