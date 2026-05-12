Com Vitória, saiba datas e horários das semifinais da Copa do Nordeste

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste. Enquanto o Esporte Clube Vitória encara o ABC, o outro duelo eliminatório será disputado entre Sport e Fortaleza.

O Vitória enfrenta inicialmente o time potiguar no dia 20 de maio, uma quarta-feira, às 21h, no Barradão. A partida de volta será realizada no dia 27, também uma quarta, dessa vez às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

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Vale lembrar que, caso avance para a final, o Leão da Barra segue acumulando os resultados das semis para a classificação geral, o que define o mandante do jogo de volta que consagrará o campeão.

Semifinais da Copa do Nordeste

ABC x Vitória

Ida : 20/05 (quarta-feira), às 21h | Barradão, em Salvador

: 20/05 (quarta-feira), às 21h | Barradão, em Salvador Volta : 27/05 (quarta-feira), às 21h30 | Arena das Dunas, em Natal

Sport x Fortaleza