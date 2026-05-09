Vitória já lucra mais de R$ 3,2 milhões com a Copa do Nordeste; veja

Vitória já lucrou mais de R$ 3 milhões na Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Classificado para as semifinais da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória já lucrou R$ 3,6 milhões em premiações pela participação e campanha na competição regional. Na última quarta-feira, 6, o Leão venceu por 1 a 0 e eliminou o Ceará.

Apenas por ter participado da primeira fase, independente dos resultados, o Vitória faturou R$ 2.500.000. Ao avançar no Grupo A, levou mais R$ 500 mil para seus cofres e, posteriormente, ganhou R$ 600 mil ao derrotar o Vozão nas quartas de final.

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Caso supere o ABC e avance para a decisão, o Rubro-Negro garante, pelo menos, mais R$ 700 mil de premiação. Este valor pode ainda subir para R$ 1 milhão em caso de título.

Prejuízos na bilheteria

Apesar do lucro com as premiações, o Vitória teve déficit financeiro com os públicos presentes no Barradão. Mandante em quatro jogos na Copa do Nordeste, o Leão registrou prejuízo financeiro de R$ 343.269,96 nas bilheterias.

Com isso, o clube baiano fatura, até o momento, o valor total de R$ 3.256.730,04. Este montante pode aumentar em caso de classificação para a final, além da possibilidade de maiores públicos gerarem renda positiva com a venda de ingressos.