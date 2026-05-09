Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MATADOR

Kayzer critica "energia ruim" da internet e avalia dupla com Renê

Atacante do Vitória concedeu entrevista coletiva no Barradão

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Renato Kayzer
Renato Kayzer - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Renato Kayzer voltou de lesão em grande estilo ao marcar o gol da classificação sobre o Ceará, garantindo o Esporte Clube Vitória nas semifinais da Copa do Nordeste. Enquanto estava fora de combate, o camisa 79 viu o companheiro Renê se firmar no comando do ataque rubro-negro, mas, para ele, a concorrência é totalmente "sadia".

Em entrevista coletiva no Barradão, Kayzer criticou o que chamou de "energia ruim" trazida por pessoas que estariam colocando algum tipo de polêmica na disputa por posição entre os dois.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Nossa disputa aqui é sadia, a gente joga na mesma equipe. Muita gente fica colocando essa energia ruim na internet, e vem dando espaço para gente que não entende muito de futebol, colocar energia ruim dentro do clube. Nossa disputa é sadia, todo mundo está aqui para fazer o que mais ama. Profissionalmente, hoje, quem está melhor joga, cabe ao professor decidir isso. Os jogos demandam muito de todo mundo, então temos que estar sempre prontos fisicamente e mentalmente para ajudar o Vitória”, garantiu.

Leia Também:

Mais um! Vitória perde titular importante para enfrentar o Fluminense
Eliminado para o Vitória, Ceará critica arbitragem: "Graves erros"
Decisivo! Renato Kayzer retorna de lesão com gol da classificação

Para Kayzer, inclusive, a possibilidade de jogar junto com Renê pode funcionar. Essa variação chegou a acontecer em parte do confronto com o Vozão, sendo que o camisa 91 ainda estava em campo quando o Leão abriu o placar.

“Acho possível sim. Apesar de nós dois sermos jogadores de mobilidade, o Renê também tem velocidade, isso pode ajudar bastante para jogarmos juntos ali na frente. Nossa equipe tem muita imposição física e acredito que dê certo sim se o professor optar por colocar os dois lá na frente”, opinou o atleta.

Fluminense vs Vitória

O Vitória de Renato Kayzer entra em campo às 18h deste sábado, 9, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renato Kayzer
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Renato Kayzer
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Renato Kayzer
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Renato Kayzer
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x