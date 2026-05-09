MATADOR
Kayzer critica "energia ruim" da internet e avalia dupla com Renê
Atacante do Vitória concedeu entrevista coletiva no Barradão
Renato Kayzer voltou de lesão em grande estilo ao marcar o gol da classificação sobre o Ceará, garantindo o Esporte Clube Vitória nas semifinais da Copa do Nordeste. Enquanto estava fora de combate, o camisa 79 viu o companheiro Renê se firmar no comando do ataque rubro-negro, mas, para ele, a concorrência é totalmente "sadia".
Em entrevista coletiva no Barradão, Kayzer criticou o que chamou de "energia ruim" trazida por pessoas que estariam colocando algum tipo de polêmica na disputa por posição entre os dois.
“Nossa disputa aqui é sadia, a gente joga na mesma equipe. Muita gente fica colocando essa energia ruim na internet, e vem dando espaço para gente que não entende muito de futebol, colocar energia ruim dentro do clube. Nossa disputa é sadia, todo mundo está aqui para fazer o que mais ama. Profissionalmente, hoje, quem está melhor joga, cabe ao professor decidir isso. Os jogos demandam muito de todo mundo, então temos que estar sempre prontos fisicamente e mentalmente para ajudar o Vitória”, garantiu.
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Para Kayzer, inclusive, a possibilidade de jogar junto com Renê pode funcionar. Essa variação chegou a acontecer em parte do confronto com o Vozão, sendo que o camisa 91 ainda estava em campo quando o Leão abriu o placar.
“Acho possível sim. Apesar de nós dois sermos jogadores de mobilidade, o Renê também tem velocidade, isso pode ajudar bastante para jogarmos juntos ali na frente. Nossa equipe tem muita imposição física e acredito que dê certo sim se o professor optar por colocar os dois lá na frente”, opinou o atleta.
Fluminense vs Vitória
O Vitória de Renato Kayzer entra em campo às 18h deste sábado, 9, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.
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