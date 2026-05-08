Mais um! Vitória perde titular importante para enfrentar o Fluminense

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Titular absoluto na defesa do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Cacá está fora da partida contra o Fluminense, próximo compromisso da equipe baiana na temporada. O atleta de 27 anos foi vetado pelo departamento médico.

Cacá sentiu um desconforto muscular e sequer viajou para o Rio de Janeiro. A ausência do defensor aumenta a extensa lista de desfalques do Vitória, que já contava com dois titulares: Erick e Matheuzinho. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo portal A TARDE.

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Além do meia e o atacante, Camutanga, Dudu, Edu, Gabriel, Mateus Silva, Riccieli, Rúben Ismael e Pedro Henrique também ficam de fora por problemas físicos.

A zaga rubro-negra deve ser formada por Neris e Luan Cândido. Além deles, outras opções para o setor são Edenilson e Kauan.

Fluminense vs Vitória

Sem Cacá, Erick e Matheuzinho, o Vitória enfrenta o Fluminense às 18h deste sábado, 9, no Maracanã. O duelo é válido pela rodada 15 do Brasileirão.