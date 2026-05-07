'DOR DE CABEÇA'
Com desfalques, Vitória deve ter ataque inédito contra o Fluminense
Rubro-Negro Baiano não contará com Matheuzinho e Erick para a partida
Na partida contra o Fluminense, que será disputada no sábado, 9, às 18h, o Vitória deve ter uma configuração de ataque inédita sob o comando de Jair Ventura em 2026, visto que Erick e Matheuzinho, titulares da equipe, estão suspensos para o duelo.
Enquanto o camisa 10 cumpre suspensão por ter tomado o terceiro amarelo na partida contra o Coritiba, no último sábado, 2, Erick está fora por conta da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido às reclamações do jogador contra a arbitragem no jogo contra o Athletico Paranaense.
Leia Também:
Inicialmente, a punição determinada no julgamento havia sido de dois jogos, e seria cumprida já na partida contra o Coritiba, mas o Vitória conseguiu efeito suspensivo, de forma que o jogador pôde estar em campo no final de semana.
Titulares absolutos
Ao longo das 26 partidas do Vitória nesta temporada sob o comando de Jair Ventura, Erick ou Matheuzinho foram titulares em 24, atuando juntos em 17 desses.
Três atacantes → 19 jogos / 12 jogos atuando juntos
- Matheuzinho, Kayzer e Erick: 7 jogos
- Matheuzinho, Renê e Erick: 4 jogos
- Aitor, Kayzer e Erick: 2 jogos
- Matheuzinho, Kayzer, Marinho: 2 jogos
- Matheuzinho, Renzo e Erick:1 jogo
- Tarzia, Kayzer e Erick: 1 jogo
- Aitor, Fabri e Erick: 1 jogo
- Aitor, Kayzer e Matheuzinho: 1 jogo
Quatro atacantes → 5 jogos / 5 jogos juntos
- Aitor, Matheuzinho, Kayzer e Erick: 2 jogos
- Aitor, Matheuzinho, Renê e Erick: 1 jogo
- Aitor, Matheuzinho, Renzo e Erick: 1 jogo
- Aitor, Matheuzinho, Osvaldo, Erick: 1 jogo
As únicas duas vezes que nenhum dos dois jogadores estiveram no onze inicial foram quando Jair Ventura optou por utilizar o time alternativo na Copa do Nordeste:
- Ataque contra o Botafogo-PB: Diego Tarzia, Osvaldo, Pablo e Anderson Pato
- Ataque contra o Piauí: Diego Tarzia, Lucas Silva, Aitor Cantalapiedra e Renê
Ataque improvável
Como Pato está lesionado, é impossível que Jair Ventura consiga repetir o ataque utilizado contra o Botafogo-PB para a partida de sábado, de forma que apenas o ataque utilizado contra o Piauí estaria disponível para ser repetido.
No entanto, dos sete jogos do Vitória com quatro atacantes, apenas dois deles foram fora de casa (Cruzeiro e CRB), o que mostra que Jair Ventura busca encontrar formações mais equilibradas e com menos atacantes quando joga longe de Salvador.
Além disso, o momento inconsistente de Aitor Cantalapiedra e a pouca utilização de Lucas Silva no Brasileirão (somente 10 minutos) dão a entender que ao menos um dos dois jogadores começará no banco de reservas.
Novas combinações
Sendo assim, o Jair Ventura deve buscar outras alternativas para escalar o ataque do Vitória contra o Tricolor das Laranjeiras.
Para a vaga de Erick, no lado direito, Marinho, Lucas Silva, Fabrício Santos e Osvaldo surgem como as principais opções. Do lado esquerdo, Diego Tarzia é o favorito para ocupar a posição de Matheuzinho, mas a chance de Aitor retornar ao time titular não é nula.
Dupla de ataque?
No centro do ataque, Jair Ventura terá uma “dor de cabeça boa”, como o próprio descreveu após a partida contra o Ceará, visto que Renato Kayzer retornou de lesão e disputa a posição com Renê, que vive grande fase.
A maior probabilidade é que o treinador do Leão mantenha o esquema utilizado nos últimos jogos (4-3-3) e escolha apenas um deles para o time titular. No entanto, Jair Ventura poderia utilizar uma dupla de ataque para acomodar os dois centroavantes, aproveitando a ausência de Matheuzinho e Erick, os pontas titulares, para testar o esquema pela primeira vez na temporada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes