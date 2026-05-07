Com desfalques, Vitória deve ter ataque inédito contra o Fluminense

Erick, Matheuzinho e Mateus Silva se abraçam após gol do Vitória contra o Galícia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na partida contra o Fluminense, que será disputada no sábado, 9, às 18h, o Vitória deve ter uma configuração de ataque inédita sob o comando de Jair Ventura em 2026, visto que Erick e Matheuzinho, titulares da equipe, estão suspensos para o duelo.



Enquanto o camisa 10 cumpre suspensão por ter tomado o terceiro amarelo na partida contra o Coritiba, no último sábado, 2, Erick está fora por conta da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido às reclamações do jogador contra a arbitragem no jogo contra o Athletico Paranaense.

Inicialmente, a punição determinada no julgamento havia sido de dois jogos, e seria cumprida já na partida contra o Coritiba, mas o Vitória conseguiu efeito suspensivo, de forma que o jogador pôde estar em campo no final de semana.

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Titulares absolutos

Ao longo das 26 partidas do Vitória nesta temporada sob o comando de Jair Ventura, Erick ou Matheuzinho foram titulares em 24, atuando juntos em 17 desses.

Três atacantes → 19 jogos / 12 jogos atuando juntos

Matheuzinho, Kayzer e Erick: 7 jogos

Matheuzinho, Renê e Erick: 4 jogos

Aitor, Kayzer e Erick: 2 jogos

Matheuzinho, Kayzer, Marinho: 2 jogos

Matheuzinho, Renzo e Erick:1 jogo

Tarzia, Kayzer e Erick: 1 jogo

Aitor, Fabri e Erick: 1 jogo

Aitor, Kayzer e Matheuzinho: 1 jogo

Quatro atacantes → 5 jogos / 5 jogos juntos

Aitor, Matheuzinho, Kayzer e Erick: 2 jogos

Aitor, Matheuzinho, Renê e Erick: 1 jogo

Aitor, Matheuzinho, Renzo e Erick: 1 jogo

Aitor, Matheuzinho, Osvaldo, Erick: 1 jogo

As únicas duas vezes que nenhum dos dois jogadores estiveram no onze inicial foram quando Jair Ventura optou por utilizar o time alternativo na Copa do Nordeste:

Ataque contra o Botafogo-PB: Diego Tarzia, Osvaldo, Pablo e Anderson Pato

Ataque contra o Piauí: Diego Tarzia, Lucas Silva, Aitor Cantalapiedra e Renê

Ataque improvável

Como Pato está lesionado, é impossível que Jair Ventura consiga repetir o ataque utilizado contra o Botafogo-PB para a partida de sábado, de forma que apenas o ataque utilizado contra o Piauí estaria disponível para ser repetido.

No entanto, dos sete jogos do Vitória com quatro atacantes, apenas dois deles foram fora de casa (Cruzeiro e CRB), o que mostra que Jair Ventura busca encontrar formações mais equilibradas e com menos atacantes quando joga longe de Salvador.

Além disso, o momento inconsistente de Aitor Cantalapiedra e a pouca utilização de Lucas Silva no Brasileirão (somente 10 minutos) dão a entender que ao menos um dos dois jogadores começará no banco de reservas.

Novas combinações

Sendo assim, o Jair Ventura deve buscar outras alternativas para escalar o ataque do Vitória contra o Tricolor das Laranjeiras.

Para a vaga de Erick, no lado direito, Marinho, Lucas Silva, Fabrício Santos e Osvaldo surgem como as principais opções. Do lado esquerdo, Diego Tarzia é o favorito para ocupar a posição de Matheuzinho, mas a chance de Aitor retornar ao time titular não é nula.

Dupla de ataque?

No centro do ataque, Jair Ventura terá uma “dor de cabeça boa”, como o próprio descreveu após a partida contra o Ceará, visto que Renato Kayzer retornou de lesão e disputa a posição com Renê, que vive grande fase.

A maior probabilidade é que o treinador do Leão mantenha o esquema utilizado nos últimos jogos (4-3-3) e escolha apenas um deles para o time titular. No entanto, Jair Ventura poderia utilizar uma dupla de ataque para acomodar os dois centroavantes, aproveitando a ausência de Matheuzinho e Erick, os pontas titulares, para testar o esquema pela primeira vez na temporada.